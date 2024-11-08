減肥食譜｜西蘭花炒雞柳、海帶豆腐湯等5款簡易菜色

為了「急救」長胖的問題，以下為大家準備了5款簡易減肥食譜教學，包括西蘭花炒雞柳、海帶豆腐湯等，簡單又易製作，而且屬減肥又好味的菜色，即使是料理新手也可以輕鬆做到！

減肥食譜｜香煎粟米雞肉餅

想減肥時保持營營均衡的話，這款粟米雞肉餅便是一個不錯的選擇！煎過後的肉餅香氣四溢，口感豐富，完全不像在吃減肥餐！如果想肉餅的口感更豐富，可以用三色豆取代粟米粒。

香煎粟米雞肉餅材料：雞脾肉 500g、粟米粒 100g、雞蛋 1隻、料酒 2湯匙、蠔油 1湯匙、鷹粟粉 2湯匙、鹽 適量、黑椒 少許

香煎粟米雞肉餅做法

1. 雞脾肉去皮，切成小塊放進攪拌機攪打成肉醬。

2. 在雞肉醬打入雞蛋，加入鷹粟粉、料酒、蠔油鹽和黑椒，再加入粟米粒攪拌均勻。

3. 熱鑊落油，雙手沾一點水，取適量雞肉泥，捏成圓餅狀，放入鑊中以中小火慢煎。

4. 煎時注意翻面，按肉餅厚度煎5至10分鐘至兩面金黃即可。