減肥食譜｜西蘭花炒雞柳、海帶豆腐湯等5款簡易菜色

為了「急救」長胖的問題，以下為大家準備了5款簡易減肥食譜教學，包括西蘭花炒雞柳、海帶豆腐湯等，簡單又易製作，而且屬減肥又好味的菜色，即使是料理新手也可以輕鬆做到！
減肥食譜｜香煎粟米雞肉餅
想減肥時保持營營均衡的話，這款粟米雞肉餅便是一個不錯的選擇！煎過後的肉餅香氣四溢，口感豐富，完全不像在吃減肥餐！如果想肉餅的口感更豐富，可以用三色豆取代粟米粒。
香煎粟米雞肉餅材料：雞脾肉 500g、粟米粒 100g、雞蛋 1隻、料酒 2湯匙、蠔油 1湯匙、鷹粟粉 2湯匙、鹽 適量、黑椒 少許
香煎粟米雞肉餅做法
1. 雞脾肉去皮，切成小塊放進攪拌機攪打成肉醬。
2. 在雞肉醬打入雞蛋，加入鷹粟粉、料酒、蠔油鹽和黑椒，再加入粟米粒攪拌均勻。
3. 熱鑊落油，雙手沾一點水，取適量雞肉泥，捏成圓餅狀，放入鑊中以中小火慢煎。
4. 煎時注意翻面，按肉餅厚度煎5至10分鐘至兩面金黃即可。
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減肥食譜｜海帶豆腐湯
海帶屬吸油減脂的食材，再配合含豐富植物蛋白質的豆腐一起煮成海帶豆腐湯，減肥效果滿分外，也不失營養價值。若想營養更均衡，可以加入一些瘦肉一起熬煮。
海帶豆腐湯材料：海帶 300g、豆腐 一塊、鹽 適量
海帶豆腐湯做法
1. 海帶洗淨弄乾水分，豆腐切塊備用。
2. 熱鑊落油，倒入海帶翻炒。
3. 翻炒兩分鐘後倒入適量清水。
4. 一分鐘後倒入豆腐，加入適量鹽進行調味，轉小火煮熟即可。
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減肥食譜｜紫菜雞肉卷
雞胸肉作為減肥餐的肉類首選，以脂肪少及高蛋白質取勝，但無可避免是淡而無味，口感亦偏乾。而這款紫菜雞肉卷雖然利用雞胸肉製作，但是卻是一款口感豐富，充滿鹹香的雞肉料理，瘦身時可放心食用！
紫菜雞肉卷材料：雞胸肉200g、紫菜 十片、生抽 1湯匙、鷹粟粉 1湯匙、蔥 適量、鹽 適量、黑椒 適量
紫菜雞肉卷做法
1. 雞胸肉切小塊，加入適量蔥粒放進攪拌機攪打成肉醬。
2. 在肉醬內加入生抽、鹽、鷹粟粉、蔥和黑椒碎，攪拌均勻。
3. 取適量雞肉醬，捏成長條形，再用紫菜捲起。如果無法捲起，可以先再雞肉上抹一點清水，以助黏緊。
4. 熱鑊落油，放入雞肉捲，以中小火煎約5分鐘。煎的過程中需多翻動雞肉捲，至表面微焦即可。
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減肥食譜｜番茄炒金菇
番茄糖分低，屬低熱量、低GI（升糖指數）的食物，同時含豐富的膳食纖維及檸檬酸、蘋果酸等元素，能吸附腸道多餘的脂肪及幫助排便。而含有亞油酸的金菇，則能有助燃燒內臟脂肪，因此這道番茄炒金菇對減肥十分有幫助！口感豐富又健康，不過注意不要用來拌飯食用，不然就失去其減肥的用處！
番茄炒金菇材料：金菇 200g、番茄 1個、生抽 1湯匙、蠔油 半湯匙、鹽 少許
番茄炒金菇做法
1. 金菇洗淨後切成3段，番茄以滾刀式切塊。
2. 熱鑊落油，加入番茄翻炒至出汁，再放入金針菇翻炒至軟身。
3. 最後加入生抽、蠔油、鹽翻炒均勻即可。
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減肥食譜｜西蘭花炒雞柳
西蘭花含豐富的可溶性纖維，有助於清除腸道垃圾，再配合低脂又高蛋白質的雞肉一起食用，便能完成一道營養豐富，美味又適合減肥的料理！
西蘭花炒雞柳材料：西蘭花 半個、雞柳 2件、生抽 1湯匙、料酒 1湯匙、蠔油 1湯匙、鹽 少許、黑椒 少許、鷹粟粉 半湯匙
西蘭花炒雞柳做法
1. 西蘭花洗淨，切成小塊焯水撈出備用。
2. 雞柳切成粒狀，加入鹽、黑胡椒、生抽、料酒和鷹粟粉，攪拌均勻，醃製5分鐘。
3. 熱鑊落油，放入雞粒翻炒至表面微黃，再放西蘭花翻炒。
4. 西蘭花炒至軟身後，加入蠔油和少許黑胡椒，快速翻炒均勻即可。