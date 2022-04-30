減肥｜減肥雞胸肉又乾又柴？！4種雞胸肉基礎做法+減肥餐配搭 保證嫩滑多汁！

每100g的雞胸肉就有24g的蛋白質，而且只有0.6g的碳水化合物及1.9g的脂肪，除了可以攝取充足的蛋白質，更有助減肥和增加肌肉，因此不少人都會在減肥期間進食雞胸肉。但一般人都會覺得減肥時食用的雞胸肉又乾又柴，以下就教大家4種雞胸肉基礎做法及減肥餐配搭，保證煮出來的雞胸肉嫩滑多汁！

雞胸肉｜事前準備 不少減肥人士都會在家儲備冰鮮雞胸肉，以方便製作減肥餐。而製作雞胸肉料理時，需要先將冰鮮的雞胸肉解凍(新鮮則不用)，然後橫切一分為二，再用刀背來會拍雞胸肉，以令雞胸肉質變嫩。同時記得不要加入豉油、蠔油、雞粉等醃料，盡量保持低鹽的飲食才可增加減肥效果。

雞胸肉｜低卡水煮法 最簡單快捷製作雞胸肉的基礎做法，便是以水煮的方式烹調，製作時間不但快捷，烹調的雞肉亦能保持嫩滑，最需要留意的便是烹調的時間，若果烹調時間過久，則會令雞胸肉變老，肉質亦會變得乾而無味。 做法： 1.以一湯匙的料酒、適量黑椒、海鹽、蔥段、姜和檸檬片醃製雞胸肉15分鐘。

2.在鍋中加入大蒜、姜塊和葱段，加入適量熱水煲滾。

3.水滾後放入雞胸肉，煮至熟透便可拿出。

雞胸肉｜香口平底鑊煮法 除了水煮之外，另一個最常使用的雞胸肉煮法便是利用平底鑊香煎，煎香後的雞胸肉不但可以鎖住雞胸肉內的肉汁，而且亦較香口，適合剛開始吃雞胸肉作減肥餐的人士食用。而在醃製雞胸肉的過程中加入薑黃粉可有燃脂的作用，減肥效果亦因此變得更佳。 做法： 1.以一隻蛋白、適量的薑黃粉、蒜蓉、薑片、檸檬片和黑椒預先醃製雞胸肉15分鐘。

2.醃製後熱鑊，在鑊中加入橄欖油，轉中小火再放入雞胸肉。

3.煎4分鐘後翻面再煎4分鐘。(記得不要來回翻面)

4.煎至熟透後取出雞胸肉，冷卻4分鐘再切即可。

雞胸肉｜懶人焗爐煮法 如果家中有焗爐或氣炸鍋，可以直接將雞胸肉放進焗爐裏以慢烤。利用焗爐煮熟的雞胸不但可以保有香脆的外皮，內裏的肉汁亦可以鎖緊，即使是料理新手亦可以輕鬆掌握。 做法： 1.以一湯匙的料酒、適量黑椒、海鹽、蔥段、姜和檸檬片醃製雞胸肉15分鐘。

2.在醃製好的雞胸上噴上橄欖油，放進焗爐以200度焗25分鐘即可。

雞胸肉｜軟嫩燜煮法 不少人喜歡吃比較多肉汁的肉，而一般烹調雞胸肉事都較難將雞胸肉保持多汁的狀態，其實只要你用慢火燜煮，便可以將雞胸肉裏的肉汁鎖緊，而且燜煮雞胸肉比水煮雞胸肉口感更佳，同時亦比平底鑊和焗爐煮法更加低脂和健康，適合喜歡清淡料理的人士食用。 做法： 1.雞胸肉事前簡單用蒜蓉、黑椒醃製15分鐘。 2.在鍋中加入大蒜、姜塊和葱段，加入適量熱水煲滾。 3.水滾後關火，放入雞胸肉後蓋上鍋蓋，燜20分鐘。