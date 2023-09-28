潔面乳用法｜弱酸性產品會較好？解答潔面與卸妝用品迷思

要養好肌膚，潔面真的很重要。在選潔面用品之前，可以先了解自己膚質。坊間有說法，弱酸性產品對皮膚較好，是真的嗎？消委會就有關迷思進行解答！

2. 待1小時後，用紙巾按壓前額、雙頰、下巴和鼻子，透過觀察面上和紙巾的油脂，可以判斷自己的膚質：

想知道自己是什麼膚質，根據消委會就潔面迷思解答，有提供一個在家都可以進行的肌膚性質小測試，可以參考一下。

弱酸性潔面產品對皮膚較好？

消委會提醒，了解自己的膚質後，例如敏感性肌膚或濕疹患者，特別要注意避免選擇含MIT和CMIT的產品，因這2種防腐劑的致敏風險比其他類型的防腐劑高，亦應小心其他化學物質如游離甲醛或已知可致敏的香料等。

關於坊間對於弱酸性產品對皮膚較好的說法，消委會指，暫沒有證據支持。皮膚的酸鹼值範圍通常在5至7之間，屬弱酸性。有人認為，使用酸鹼值較高（較鹼性）的肥皂，或會影響皮膚的酸鹼平衡，所以有潔面產品以其酸鹼值屬弱酸性或酸鹼平衡作宣傳，標榜其性質較溫和。然而，有海外研究結果顯示，潔膚產品是否為弱酸性，並不會影響使用者皮膚的酸鹼值。

與此同時，若產品是以動物或植物油脂加入強鹼的方法所整成，雖然其清潔、去油脂和除污能力會較強，但酸鹼值亦會較高，製造商一般亦會加入甘油（glycerin）或其他護膚成分到產品中，以滋潤肌膚，避免產品令皮膚出現繃緊感。

原文刊登於 Yahoo Style HK