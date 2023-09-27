中秋節2023｜唔止淨係食月餅！盤點6款中秋好意頭食物

中秋節當然少不了吃月餅，但除了月餅外，其實還有不少食物都帶有好意頭，特別適合注重「人月兩團圓」的中秋食用。以下就為大家盤點6款中秋好意頭食物，不妨在中秋節與家人分享吧！

中秋節注重「人月兩團圓」，因此家家戶戶都會聚首一堂，除了一起吃飯外，飯後當然少不了吃象徵團圓的湯圓！為了祈求好意頭，有些家庭更會將每碗湯圓的數量湊成雙數，以達到「成雙成對」，一家人齊齊整整。

不少水果都是中秋必吃的好意頭食物，而又大又圓的碌柚正正代表團圓，因此長輩在挑選柚子時會特別留意其形狀，以防破壞團圓之意。柚子同時與 「有子」、 「佑」等字為諧音，寓意早生貴子、神靈庇佑，因此對於等抱孫的長輩來說更是特別吉祥的水果。

雖然梨與「離」為諧音，聽起來有「分離」的意思，但吃掉梨子就等同吃掉「分離」，讓一家可以團圓不分離，特別符合的團圓之意。而且秋季正值梨的當造季節，因此在中秋吃梨不但帶有好意頭之意，而且還能品嚐其又香又甜的味道。

除了柚子和梨外，楊桃同樣屬於中秋必食的好意頭水果。「大洋」屬古代錢幣的名稱，因此傳統吃有諧音的楊桃便有大富大貴之意，而且楊桃更有「喜氣洋洋」、「得意洋洋」的寓意，因此在盛產楊桃的中秋時節進食楊桃便特別好意頭。

中秋好意頭食物｜芋頭

不少傳統的家庭會在中秋節拜山或拜神，以求祖先或神明庇護，而芋頭便是中秋節拜神的供品之一，其普通話諧音為「餘頭」，因此由好意頭的意思，而且農曆八月更是芋頭收成的季節，對祖先或神明來說實屬於當造的供品。如果不想單吃芋頭的話，可以選擇食用芋頭味的月餅或湯圓，同樣有好意頭的意思。

中秋好意頭食物｜菱角

菱角屬一種口感似是栗子的水果，而中秋時節盛產菱角，大人通常會因其與「伶」的諧音，而特意在中秋節準備給小朋友食用，寓意聰明伶俐，保佑小朋友精靈醒目。