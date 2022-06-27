濕氣｜夏天濕氣特別重？！ 盤點8種濕氣重常見特徵+5招改善方法

夏天除了會因為下雨而導致室內潮濕外，身體的濕氣亦特別重，令到身體總是感到疲倦。以下將盤點8種濕氣重常見特徵，同時教大家5招改善方法，讓大家可以在夏天遠離濕氣，還原健康身體！

【濕氣重常見特徵】 特徵1｜頭髮及面部出油問題嚴重 雖然正常人在夏天就特別容易出油但如果身體的濕氣較重，令到身體內的毒素積聚，出油的狀態便會變得不正常。 特徵2｜手腳冰涼 濕氣重的話令身體血氣不均勻，使手腳容易冰冷，甚至會有出冷汗的情況出現。 特徵3｜怕冷及怕熱 如果特別怕冷及怕熱的話，可能源於身體的濕氣過重而導致。 特徵4｜眼睛易浮腫 濕氣過重容易導致水腫，而早上起床的時候如果眼睛浮腫問題特別嚴重，便是濕氣過重的表現。

特徵5｜容易肚脹 濕氣過重會令到脾臟被水淹沒，從而令空氣堵塞在內，令到肚脹問題變得容易發生。 特徵6｜口氣問題嚴重 濕氣重同時代表身體的毒素無法排走，因此容易引起口臭、口乾等問題。 特徵7｜舌苔厚及有齒痕 身體的濕氣亦會影響舌頭的厚度，濕氣越重，舌苔便會越厚，在口腔裏與牙齒擠壓容易出現齒痕。 特徵8｜小腿浮腫 當身體的濕氣特別重，即代表水份及毒素沒有辦法排走，而濕氣最常逗留的身體位置便是小腿，因此容易造成小腿浮腫問題。

【濕氣重改善方法】 改善方法｜浸腳／浸浴 若要對付濕氣重問題，根據中醫的角度便建議打開身體的除濕開關，即以浸腳的方式幫助排走身體毒素，最好選擇在睡前浸腳，浸20分鐘即可。建議浸腳的時候以水溫40-45度進行，而浸腳亦並非只用清水浸泡，而是使用浸腳的材料包或自行購買材料浸泡。不過建議月經期間盡量避免浸泡，若需要的話時間亦不可過長。 建議浸泡方法： 1. 將10顆花椒及一棵艾草用1-1.5升水煮滾。

2. 煮5分鐘後便可以熄火，待水溫變回40-45度左右便可浸泡。

改善方法｜定期運動 培養良好的運動習慣即代表身體可以正常地進行排汗，因而對身體除濕亦有一定的功效。建議每星期定期進行2至3次的有氧運動，每次至少30分鐘以上，可以選擇跑步、跳繩等方式進行。

改善方法｜固定生理時鐘 不少人都會因為平日工作繁忙，因此會選擇在假日的時候「報復式熬夜」，令生理時鐘變得混亂，使身體不知道該在什麼時候進行排毒。因此建議固定生理時鐘，在習慣的睡眠時間內必須休息，避免熬夜的同時亦不要睡懶覺，以免破壞生理時鐘。

改善方法｜少開冷氣 大部份人總會在夏天時的濕熱問題特別嚴重，這是由於經常開冷氣間接導致。長期處於充滿冷氣的室內，不但代表着不通風的環境，同時等於身體排汗的機會減少，令到濕氣積聚。所以即使在夏天亦要保證有一定的排汗量，建議盡量在洗澡後暫停開冷氣，直至晚上入睡時才開。如果選擇浸腳改善濕氣問題，亦需要避免再浸腳後吹冷氣。