爆谷做法｜簡易食譜自製唔難 健康過薯片 巴黎奧運必備

零食一向都不太健康，如朱古力、糖果或薯片便含有高糖、高脂，但原來零食也有較健康的選擇，它就是不少人看電影時都要手執一桶的爆谷！根據美國《有線新聞網絡》報道，爆谷（英文︰popcorn）屬於未經加工的全穀物，以粟米受熱爆開而成，富有膳食纖維及大量多酚，有助於降低血糖與幫助消化。
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營養學家認為，爆谷是一種膨發食品，進入胃部後將佔據大量空間，從而避免人吃得太多，提供的飽足感絕對比薯片等食品也更高。不過，若製作過程中使用大量油和糖分，本來健康的爆谷就會變得不健康，最好是利用氣炸或自製少油爆谷。
在家自製爆谷其實很簡單，四人分量亦只需半個粟米及2湯匙食用植物油。
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爆谷做法
- 先將油倒入鍋中，然後放入兩三粒粟米
- 蓋好後以大火加熱
- 傳出「啵」聲後即粟米夠熱及爆裂，這時可以將鍋移離火
- 將餘下的粟米粒倒入及蓋上，然後再放回爐上加熱，
- 這時就會不斷傳來「啵啵」的爆裂聲，當聲變慢後就可以打開蓋以散去蒸氣。
- 可趁熱灑一點鹽或糖調味，但不添加調味亦同樣美味。