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生活
2023-11-10 19:45:59

爵屎們注意！呂爵安EDAN個人品牌NADE新搞作 11月11日11推1111件NADE仔限量FIGURE「究極限量」隱藏版 測試黑氣石指數(附有片官網連結)

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爵屎注意｜呂爵安EDAN個人品牌NADE新搞作 11月11日11推1111件NADE仔限量FIGURE「究極限量」隱藏版 測試黑氣石指數(附有片官網連結)

爵屎注意｜呂爵安EDAN個人品牌NADE新搞作 11月11日11推1111件NADE仔限量FIGURE「究極限量」隱藏版 測試黑氣石指數(附有片官網連結)

呂爵安(Edan)個人品牌「NADE」自推出以來一直深受Fans們及各界潮人歡迎，眼仔碌碌的吉祥物「NADE仔」，更似足Edan一樣精靈活潑，相當Sharp醒！繼早前推出手機殼及咕𠱸等精品，迅速被搶購一空後，NADE最近又有新搞作！NADE官方網站將於1111日推出首款「RUNNING WITH NADE Figure，限量1111件，Figure設計精美當然不在話下，更大玩「盲盒」Gimmick，各位潮流達人及Fans們有機會購得「究極限量」隱藏版，打造屬於自己的「N先生連環幸運事件」，購得心頭好之餘，又可以測試自己的運氣，別出心裁！

大玩「盲盒」抽「究極限量」隱藏版

是次「RUNNING WITH NADEFigure企劃以「天使數字」1111做主題，事關「1111」這個數字組合本身象徵著無限的創造力，正如NADE對設計及創意的堅持一樣，將有限化為無限！「呂總」Edan說：「NADE仔跟我一樣擁有一雙大眼睛、天馬行空的想法，雖然沒有嘴巴，但懂得以產品說話，感恩感恩！承蒙大家的厚愛，今次首度推出『RUNNING WITH NADEFigure，限量1111件，更刻意安排於1111日早上11時，以網上抽籤形式於NADE官方網站公開發售，終極幸運兒更有機會得到『究極限量』隱藏版，可以證明自己不是『黑氣石』或者『老鼠屎』，哈哈！」

首度推出的「RUNNING WITH NADE」Figure，限量1111件，終極幸運兒更有機會得到「究極限量」隱藏版。

首度推出的「RUNNING WITH NADE」Figure，限量1111件，終極幸運兒更有機會得到「究極限量」隱藏版。

天使數字「1111啟發Edan對世界保持好

對靈性相關內容感興趣的Edan，份外喜歡「1111」這個天使數字，「我認為創意是令自己進步的一項重要元素，將自己的不同面向呈現給觀眾，才能保持新鮮感。同時我亦不時提醒自己要對世界保持好奇，就像NADE仔一樣，以大眼晴看到細微之處，好好感受生活。所以我一直很感激各位Fans一直充當我的守護天使，陪我走過這5年的銀色旅途，同行是最大的支持，衷心跟大家說聲Thank You Thank You!

時間到官網登記抽籤

想擁有Edan的「親生仔」NADE仔限量版Figure，大家記得於1111日早上11時到官網登記抽籤(仲有Edan扭蛋片睇~)，截止時間為1112日午夜12時，中籤者將於香港時間1113日下午2時起以電郵收到購買詳情。如此具標誌性的珍藏，NADE迷不要錯過啦

呂爵安(Edan)個人品牌「NADE」自推出以來一直深受Fans們及各界潮人歡迎。 「究極限量」隱藏版 首度推出「RUNNING WITH NADE」Figure
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