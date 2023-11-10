爵屎們注意！呂爵安EDAN個人品牌NADE新搞作 11月11日11推1111件NADE仔限量FIGURE「究極限量」隱藏版 測試黑氣石指數(附有片官網連結)

呂爵安(Edan)個人品牌「NADE」自推出以來一直深受Fans們及各界潮人歡迎，眼仔碌碌的吉祥物「NADE仔」，更似足Edan一樣精靈活潑，相當Sharp醒！繼早前推出手機殼及咕𠱸等精品，迅速被搶購一空後，NADE最近又有新搞作！NADE官方網站將於11月11日推出首款「RUNNING WITH NADE」 Figure，限量1111件，Figure設計精美當然不在話下，更大玩「盲盒」Gimmick，各位潮流達人及Fans們有機會購得「究極限量」隱藏版，打造屬於自己的「N先生連環幸運事件」，購得心頭好之餘，又可以測試自己的運氣，別出心裁！

大玩「盲盒」抽「究極限量」隱藏版 是次「RUNNING WITH NADE」Figure企劃以「天使數字」1111做主題，事關「1111」這個數字組合本身象徵著無限的創造力，正如NADE對設計及創意的堅持一樣，將有限化為無限！「呂總」Edan說：「NADE仔跟我一樣擁有一雙大眼睛、天馬行空的想法，雖然沒有嘴巴，但懂得以產品說話，感恩感恩！承蒙大家的厚愛，今次首度推出『RUNNING WITH NADE』Figure，限量1111件，更刻意安排於11月11日早上11時，以網上抽籤形式於NADE官方網站公開發售，終極幸運兒更有機會得到『究極限量』隱藏版，可以證明自己不是『黑氣石』或者『老鼠屎』，哈哈！」

首度推出的「RUNNING WITH NADE」Figure，限量1111件，終極幸運兒更有機會得到「究極限量」隱藏版。