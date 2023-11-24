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特刊
2023-11-24 04:29:38
日報

展開寫「意」聖誕之旅 投入冬日慶典 愉景灣 Christmas Wonderland

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展開寫「意」聖誕之旅 投入冬日慶典 愉景灣 Christmas Wonderland

展開寫「意」聖誕之旅 投入冬日慶典 愉景灣 Christmas Wonderland

即使聖誕未能外遊，留港一樣可以感受濃厚的意式聖誕氣氛！由11月24日起，愉景灣變身成聖誕歐陸小鎮Christmas Wonderland，屆時四處將會遍布以意大利為主題的聖誕燈飾布置，帶來多個特色打卡位，配合飄雪及燈影效果，以及一連串精彩節慶活動，為大家締造歡愉聖誕節！

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愉景北鐘樓化身意式大教堂  威尼斯貢多拉船概念聖誕樹

今年聖誕，愉景灣的地標建築—愉景北鐘樓將化身13米高的意式教堂。參考著名的米蘭大教堂作設計靈感，配以10座尖頂支柱及仿教堂彩繪玻璃的細節，展現大教堂的建築特徵，加上四組三米高的天使燈飾裝置，將這充滿異國風情的地方變成意大利小鎮。

而廣場中心將設6米高巨型聖誕樹，由12層緞帶形狀的金屬構成，底部採用威尼斯貢多拉船的形狀，船身長達8米，帶來豐富及震撼視覺效果。廣場兩側的建築物及心鎖長廊以逾千個LED燈泡點綴，晚上亮燈後更添浪漫氣氛，加上投射地面的雪花燈圖案，令整個愉景北更加璀璨繽紛，帶來夢幻打卡體驗！

同場加映︰聖誕戶外市集設逾百個攤位

11月12、26日及12月10、17日更特備「聖誕周日露天市集」，匯聚逾100個攤檔，售賣聖誕特色美食、手作、服飾及家品等。除了物色聖誕禮物，你更可親自寫信給聖誕老人許願，還會收到他的回信！市集期間亦有樂隊Decibels無伴奏合唱表演及舞蹈表演，齊來感受歡樂的節日氛圍。
 

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愉景灣Christmas Wonderland
活動日期︰11月24日至2024年1月1日
時間：全日開放
地點︰愉景廣場、愉景北商場及D’Deck

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