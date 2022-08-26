歷山酒店由9月1日至12日推出的「月滿相聚套餐」特別安排了10道豐盛美饌及2款甜點，包括歷山四小碟(五香牛𦟌、蜜汁叉燒、胡麻帶子、黃金豆腐粒)、黑松露蝦球珊瑚蚌、芝心炸蟹鉗、玉環瑤柱甫、花膠燉海中寶、碧玉原隻湯鮑、清蒸海石斑、鴻運脆燒雞、明太子海鮮炒香苗、金菇炆伊府麵、冰花雪耳燉紅蓮和美點映雙輝，還提供3小時無限量供應汽水、果汁及精選餐酒。加上酒店裝潢高貴典雅，美食氣氛兼備。現於8月31日或之前預訂，更尊享9折早鳥優惠。
價目：
●每席港幣$9,888 (供12位用)
●每席港幣$6,888 (供8位用)
●每席港幣$5,888 (供6位用)
供應期：9月1日至9月12日
電話：3893 2888
電郵：[email protected]
日報
歷山酒店中秋月滿相聚套餐
歷山酒店由9月1日至12日推出的「月滿相聚套餐」特別安排了10道豐盛美饌及2款甜點，包括歷山四小碟(五香牛𦟌、蜜汁叉燒、胡麻帶子、黃金豆腐粒)、黑松露蝦球珊瑚蚌、芝心炸蟹鉗、玉環瑤柱甫、花膠燉海中寶、碧玉原隻湯鮑、清蒸海石斑、鴻運脆燒雞、明太子海鮮炒香苗、金菇炆伊府麵、冰花雪耳燉紅蓮和美點映雙輝，還提供3小時無限量供應汽水、果汁及精選餐酒。加上酒店裝潢高貴典雅，美食氣氛兼備。現於8月31日或之前預訂，更尊享9折早鳥優惠。