浸大國際學院「2+2」無縫銜接升學 升U實現你想

香港浸會大學國際學院（CIE）是浸大於2000年成立的自資學院，於九龍塘和沙田石門校園開辦30項副學士及11項自資學士學位課程，涵蓋人文及語言學、商學、傳理學、應用科學，以及社會科學等不同範疇，迎合不同學習需要及能力的同學，亦為社會培育不同行業的人才。學院積極拓展「2+2」升學模式，同學完成兩年副學士後可選擇銜接浸大自資學士學位課程，以四年取得浸大榮譽學士學位。

4年自資學位課程直通車入學計畫

國際學院的「4年自資學位課程直通車入學計畫」為合資格的文憑試考生，即成績達「33222」，包括中國語文及英國語文達第三級及數學、通識教育及一科選修科達第二級或以上，提供直接的「2+2」升學途徑。

只要符合以上要求，同學於申請副學士課程時即會同時獲得浸大副學士及自資學士學位課程的錄取資格。透過此計劃，同學完成副學士課程後，便可升讀浸大兩年制的自資學士學位課程，最終以4年時間取得浸大頒授的榮譽學士學位。

浸大頒發畢業證書 升學率達88.8%

學院所開辦的全部課程均受浸大嚴格監管，在同一質素保證機制下，畢業證書由浸大頒授，確保認受性。浸大副學士畢業生歷年來的升學表現理想，去年升學率更達88.8%，當中80.3%成功升讀八間教資會資助院校學士學位課程。

完善雙校園設施 豐富學習體驗

副學士及自資學士學位學生，均為浸大一分子，可同時享用九龍塘及沙田石門校園的設施及服務。雙校園的設立可全面支援學生學習需要，促進個人成長。

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網址：cie.hkbu.edu.hk