理大副校趙汝恒籲加強兩地資金流通 培育團隊加強港科研吸引投資

全球創新指數報告指，中國排名穩步上升至全球第12位，在34個中等收入經濟體組別中更位列第一位；以地域計，中國在東南亞、東亞及大洋洲區域內17個經濟中排第三位，僅次於南韓和新加坡。報告形容中國自2013年以來，已確立作為全球創新領先者地位，並提到中國擁有19個全球領先科技集群(clusters)，其中「深圳-香港-廣州」和「北京」，分別位居第二和第三。九十年代從美國深造回流本港的趙汝恒，曾參與多個科研項目，包括本地大學在內地研究中心的項目。他提到「養研究員」，須申請很多經費，而內地經費除來自政府，也有很多企業支持；而國家項目、合作研究平台很多也要求企業單位一起參與，要求研究相對應用性、可「落地」，幫助經濟增長，目標比較清晰，推行得不錯。

國家崛起，科技進步是其中一個指標。在世界知識產權組(WIPO：聯合國機構之一)發布的全球創新指數報告中，中國在2021年，被評位列於全球132個經濟體中的第12位。理工大學副校長(研究及創新)趙汝恒教授指，內地創科發展具成就原因，包括當局對產、學、研已投資數十年，推動經濟增長目標清晰，吸引人才方面也「出手高」等。他認為，內地現時已發展出很多願作大額投資的創投基金，香港如能加強與內地資金流通，將更能發揮本港優勢，把握機遇更好融入大灣區。

深圳奮鬥40年成全國科研龍頭

趙汝恒指內地對產、學、研支援起步早，亦願花金錢。他以深圳為例，以往「爛荒地」一片，奮鬥40年成為全國科研龍頭；企業投資方面，華為、其他央企等也「揼好多錢，真係有成隊research team」。在吸引人才方面也「絕不手軟」，他憶述有學生到湖南大學發展，「佢哋Lab(實驗室)成棟樓嚟，我喺度同人爭廿年先攞到小小位」。各省市政府也有很多人才計劃，例如珠江人才計劃、孔雀計劃等，除提供一年數十萬元人民幣起動基金，又有住宿配套如「人才公寓」，「很容易就俾到千餘呎單位、甚至成棟樓俾你」。支援院校方面，他說內地過去投資於院校的金錢也不少，並笑指可能本港八間院校加起的經費也未必及一間清華大學，而近年內地不少院校也跟着一起崛起，舉例南方科技大學、廣東工業大學等，亦「挖走」了不少本港院士到當地參與科研。

發展至今，趙汝恒表示，現時很多創投基金是內地公司，形容「投資好鬼多錢」，據了解也有本港初創企業成功取得資金。他指出，香港強項是基礎研究，在大灣區影響力不輕。然而他坦言，本港基礎研究投資金額不算高，回想二十、三十年前，申請大學教育資助委員會的「優配研究金」(GRF)約8、90萬元，現時差不多高評分的項目也是取得約百多萬元。他認為，若政府能想辦法拆牆鬆綁，解決「錢點過嚟」問題，讓科研機構或人員有更多資金自由運用，而非單純推動人才到大灣區工作，可讓香港更能融入大灣區把握機遇。

事實上，趙汝恒指，兩地已有合作基金便利科研資金「過河」的例子，例如國家自然科學基金委員會(NSFC)與GRF合作的協作研究金(Collaborative Research Fund)，資助額由數百萬到千萬元左右；創新科技署的創新科技基金(ITF)也有類似基金可供申請，已靈活了很多，相信兩地可望有更多合作空間。

善用香港5大研究平台

趙汝恒建議，政府可善用香港現有5大研究平台：應用科技研究院、納米及先進材料研發院、物流及供應鏈多元技術研發中心、香港紡織及成衣研發中心，以及汽車科技研發中心，加大金額，培養長遠研究團隊，形成擔任產業鏈中「中下游」科研角色，配合大學和業界分別擔任「中上游」和「下游」角色，形成產業鏈，相信營造好氛圍，讓市場慢慢加大科研投入，進一步形成生態系統。就以理大為例，他透露，打算鼓勵老師在大灣區，甚至其他省市，與院校及企業建立聯合研究團隊，「每年支援幾個團隊，一半成功，3至5年後都好厲害」，從而建立理大於內地科研口碑和角色，日後可吸引更多投資。