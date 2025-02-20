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特刊
2025-02-20 04:29:50
日報

香港開心購物節 逾5000商戶．10大界別．12億元好禮 攜手共建購物體驗天堂

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香港開心購物節 營多東南亞美食市場 Indomarket

協會於2024年8月30日聯乘營多東南亞美食市場(Indomarket)，壓軸呈獻首屆「香港清真創意煮食大賽」。圖為營多集團(Indomarket)行政總裁呂凌鳴先生(右)與視帝譚俊彥先生(左)合照。

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香港開心購物節 領展

協會聯乘領展於黃大仙中心舉行「開心購物賞」在限時內吸金購買指定產品，贏取豐富購物禮券。

香港開心購物節 莎莎

協會聯乘莎莎推出「AR虛擬化妝」試玩，通過AR虛擬化妝預覽莎莎旗下超過200款美妝產品的使用效果，參加者可透過AR嘗試不同妝容。

香港開心購物節 萬寧

協會聯乘萬寧送出免費個人化專業健康諮詢連同豐富保健產品，由萬寧註冊藥劑師或營養師提供「專業健康諮詢服務」。

300項各式各樣免費及購物禮遇

以限量禮品/現金券形式，或購物折扣、優惠券、買一送一優惠等購物禮遇，送出逾300項各式各樣禮遇，以快閃搶券形式於多個平台推出。第二屆香港開心購物節部分精彩禮遇包括：香港麥當勞於2024年7月3日免費送出厚椰奶鐵10,000杯；CSL送出Now TV英超西甲1日通行證、電影租看券；謝瑞麟送出$300珠寶購物券；周生生指定系列飾品7折；莎莎送出10,000張面膜換領券等。

網上直播消費體驗

第二屆香港開心購物節亦首次引入電商活動，並在2024年7月舉行香港主播平台——直播帶貨，期望帶給大家不一樣的消費體驗，並與貿發局在2024年8月舉行的「好物節」互相呼應，幫助業界拓展商機。主播平台，當中包括藝人，例如姚嘉妮、楊卓娜，以及人氣直播主等，直播帶貨的貨品，包涵衣、食、保健產品、美妝、家電、珠寶鐘錶等，照顧生活上不同需要。

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體驗式禮遇

2024香港開心購物節由多家白金贊助商戶全力支持，呈獻不同的消費體驗，包括DFI零售集團–萬寧、莎莎國際控股有限公司、領展資產管理有限公司、CSL、香港麥當勞及營多Indomarket。

 

第三屆香港開心購物節將於本年度7月至8月期間舉行，有興趣參與的品牌可電郵HKRMA查詢更多詳情。

香港開心購物節2024

2024有禮店舖得獎名單

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