香港開心購物節 逾5000商戶．10大界別．12億元好禮 攜手共建購物體驗天堂

協會聯乘萬寧送出免費個人化專業健康諮詢連同豐富保健產品，由萬寧註冊藥劑師或營養師提供「專業健康諮詢服務」。

300項各式各樣免費及購物禮遇

以限量禮品/現金券形式，或購物折扣、優惠券、買一送一優惠等購物禮遇，送出逾300項各式各樣禮遇，以快閃搶券形式於多個平台推出。第二屆香港開心購物節部分精彩禮遇包括：香港麥當勞於2024年7月3日免費送出厚椰奶鐵10,000杯；CSL送出Now TV英超西甲1日通行證、電影租看券；謝瑞麟送出$300珠寶購物券；周生生指定系列飾品7折；莎莎送出10,000張面膜換領券等。

網上直播消費體驗

第二屆香港開心購物節亦首次引入電商活動，並在2024年7月舉行香港主播平台——直播帶貨，期望帶給大家不一樣的消費體驗，並與貿發局在2024年8月舉行的「好物節」互相呼應，幫助業界拓展商機。主播平台，當中包括藝人，例如姚嘉妮、楊卓娜，以及人氣直播主等，直播帶貨的貨品，包涵衣、食、保健產品、美妝、家電、珠寶鐘錶等，照顧生活上不同需要。