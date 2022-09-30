hello秋日賞好禮大派電子購物禮券 即睇恒隆商場食玩買消費攻略

為配合最新一期消費劵發放，恒隆旗下商場將由即日起至10月31日推出「hello秋日賞好禮」消費獎賞計劃，雲集了時尚服飾、品味生活及國際美饌等多元化的商戶，只需透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello恒隆商場獎賞計劃會員，並於活動期間在恒隆旗下指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲得商場電子購物禮券。 Lunchtime是每個上班族的放鬆時間，選擇一間好餐廳尤其重要。恒隆旗下的銅鑼灣Fashion Walk擁有多家不同風味的餐廳，韓式居酒屋、懷舊港式冰室、越南菜館、精緻日本料理等一應俱全。

恒隆旗下的銅鑼灣Fashion Walk擁有多家不同風味的餐廳，包括﹕人氣韓式居酒屋GYOJASANG。