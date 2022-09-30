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特刊
2022-09-30 04:29:12
日報

hello秋日賞好禮大派電子購物禮券 即睇恒隆商場食玩買消費攻略

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恒隆商場 hello秋日賞好禮

恒隆旗下推出「hello秋日賞好禮」消費獎賞計劃，以電子貨幣滿指定金額即可獲贈指定恒隆電子購物禮券。

為配合最新一期消費劵發放，恒隆旗下商場將由即日起至10月31日推出「hello秋日賞好禮」消費獎賞計劃，雲集了時尚服飾、品味生活及國際美饌等多元化的商戶，只需透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello恒隆商場獎賞計劃會員，並於活動期間在恒隆旗下指定商場以電子貨幣消費滿指定金額，即可獲得商場電子購物禮券。

Lunchtime是每個上班族的放鬆時間，選擇一間好餐廳尤其重要。恒隆旗下的銅鑼灣Fashion Walk擁有多家不同風味的餐廳，韓式居酒屋、懷舊港式冰室、越南菜館、精緻日本料理等一應俱全。

恒隆商場 銅鑼灣FashionWalk

恒隆旗下的銅鑼灣Fashion Walk擁有多家不同風味的餐廳，包括﹕人氣韓式居酒屋GYOJASANG。

作為香港名勝之一的太平山頂絕對是周末好去處，恒隆旗下的山頂廣場集多間特色商戶，頂層的Green Terrace觀景台更可飽覽維多利亞港及薄扶林水塘的景色，亦可參加山頂廣場舉辦的「山頂．秋日悠」活動，體驗9項獨具特色、富有文藝玩味的體驗工作坊。

除了吃喝玩樂外，當然少不了購物shopping，恒隆旗下位於旺角的雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊亦搜羅了一系列著名服飾品牌，趁機為衣櫃添置新裝！最後，亦可到同樣位於九龍區的淘大商場，在當區最大型的DON DON DONKI選購高質日本商品，來一場日本購物體驗。

於活動期間，在恒隆旗下指定商場以電子貨幣消費滿HK$3,000，即可獲贈HK$100恒隆電子購物禮券1張；累積消費滿HK$5,000，再送額外HK$100恒隆電子購物禮券，最多可獲贈總共2張HK$100恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，更可得到高達HK$50的商戶電子劵。

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