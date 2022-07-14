動漫節2022｜限量版產品可炒賣至9億？回帶動漫節4大經典事件

動漫節經典事件｜動漫節2008：動漫細哨 冰火真天魔透明公仔 每年動漫節都會有人炒賣Figure，其中一個最轟動網絡的肯定是2008年。這年大事不只有北京奧運發生，動漫節亦有全球只得6隻，其中3隻在會場發售的冰火真天魔透明公仔。當年電視台記者訪問排頭位的一名男子，其樣貌與球星朗拿甸奴有幾分似，故被冠上「動漫細哨」的稱號。他便接受訪問時便希望買入這個限量模型。 不過想不到冰火真天魔透明公仔其後在網絡世界叫好不叫座，Yahoo拍賣網有價無市，高登一眾巴打更亂入拍賣，3小時內將原價$350的真天魔炒至$9億，事後賣家更將投標者列入黑名單，現在每年動漫節都會有網民出帖問有沒有真天魔發售。 動漫節經典事件｜動漫節2009：13歲少年買周秀娜攬枕 2009年動漫節，一名13歲少年將花了4個月儲下的500多元，購買周秀娜限量版巨型攬枕及寫真集。這名少年向記者表示，因為怕弄髒抱枕不捨得拆掉包裝，回家後會收藏在「好安全的地方」。事後更有網民惡搞，將13歲少年改成《陶傑買周秀娜抱枕潮文》，引來無數討論。

動漫節經典事件｜動漫節2015：日日J囉 2015年動漫節，排頭頭位的陳先生搶到全場限量3隻、主角的金屬義肢THE PHANTOM。這個珍藏級模型生產自千值鍊，當時十分珍貴，陳先生接受記者訪問時更指自己會將它放入櫃，被記者問起如何把玩時，便指「珍藏嚟㗎喎，唔玩㗎喎。日日J囉，你啲外人識條鐵咩」。結果「日日J」及「你啲外人識條鐵咩」即時成為當時網上熱話。