大帽山行山路線｜龍門郊遊徑漫步溪澗走廊 川龍往城門水塘菠蘿壩

大帽山是香港最高山(957米高)，由於山頂經常被雲霧所覆蓋，遠看像戴了一頂帽子，故名大帽山，俗稱大霧山。大帽山是香港多條著名石澗的源頭，如大城石澗、大曹石澗、大圓石澗及梧桐石澗等，故「大帽之澗」被譽為香港四大奇景之一。 文: 李以強(沙頭角文化生態協會) 原文刊於2017年8月

川龍舊式茶樓點心 石澗命名多取其源頭及出口處之地名，如大城石澗即大帽山至城門水塘。龍門郊遊徑起步於川龍，終點為城門水塘，郊遊徑也是從兩地名各取一字成為名稱。郊遊徑全程5公里，蜿蜓於約三百多米高的大帽山山腰，途中會跨過多條大小不一的溪澗，仿似漫步於溪澗走廊。 行郊遊徑，如從川龍起步會較輕鬆。在荃灣川龍街乘80號專線小巴，或荃灣西鐵路站乘51號巴士到達川龍村下車，這裡有兩間茶樓，可品嘗地道的山水名茶及點心，在假日不少遊人專程到此享用一盅兩件，享受高山茗茶的閒情逸趣。

木橋下流水淙淙 入村後，沿寬闊車路前往郊遊徑起點，約需半小時。到達郊遊徑起點前的分岔路口，在晴朗的日子，望向大帽山頂可清晰看見圓形的雷達站。走過郊遊徑的門牌，開始進入蜿蜒的山腰小徑，由於有樹蔭，並不辛苦。不久便需要越過多條石澗，也因此建了3道木橋，橋下大石亂布，流水淙淙，溪水清澈冰涼，洗手抹臉一樂也。



到一電纜塔，塔旁有一大石，滿布礫石和大小不一的孔，這大石與大帽山上的岩石都是由火山灰形成的，在1億6,500萬年前的火山爆發中，火山口圍壁被炸碎後連同火山灰跌落地面凝固，所以大石內含有細小的礫石，後來經過千萬年的風化，礫石脫落造成小孔，續被雨水和風不斷磨擦侵蝕，小孔也擴大了。