本地插畫家X童話故事呈獻Story Traveller幻想世界 走進11米高巨型彩藝聖誕樹打卡 體驗聽得到的聖誕卡

童話故事伴隨每個人的成長，當中天馬行空的情節，總能激發人們的想像力！今個冬天，太古城中心為大家實現夢想中的聖誕願望，由即日起至翌年1月2日期間，打造夢幻的「Story Traveller」主題活動，商場中庭及中橋將化身由經典聖誕故事拼砌而成的世界，與8位本地插畫家合作，特設7大互動打卡區，讓市民譜寫專屬的聖誕旅程。
走進7大互動打卡區 化身童話故事主角
精彩故事由11米高的巨型彩藝聖誕樹拉開序幕，聖誕樹以書頁為設計概念，以夢幻漸變色呈現，樹頂有故事書作裝飾點綴，樹內更滿佈大型立體花朵，糅合插畫師全新創作的繪圖，恍若置身童畫森林。聖誕樹兩旁亦有「踏進故事大世界」巨型主題裝置，市民可以走進巨型故事書，化身封面主角，或是跳上故事繪本上，大拍小人國般的鬼馬照片！
除了經典聖誕樹外，還有加入光影元素的5大互動打卡區：於牆上貓眼欣賞由本地插畫師以《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》3大經典聖誕故事全新創作的插畫；5米高的巨型雪人裝置「幻彩泡泡雪人」，無間斷地閃耀着漸變燈效；270個不同色彩的胡桃夾子打造的聖誕樹，最適合一大班朋友大拍型格合照；走進並安坐在炫亮如玻璃的主題冰屋內，聽着柔和音樂，欣賞一場極光之舞；還特別請來本地插畫師親繪隧道背景，每兩星期將加入新一位插畫家的作品，市民只需掃描場內活動二維碼，即可製作專屬的聖誕彩飾。
聽得到的聖誕卡 推介專屬的聖誕禮物提案
聖誕節點少得寫聖誕卡！只要在商場尋找並掃描2個散落的指定插畫碎片二維碼，便可輕鬆獲取換領碼。於指定換領地點出示換領碼，即可免費換取由本地插畫家設計的聖誕卡1張。聖誕卡共有4款，款式會每星期更新，集齊4款聖誕卡更可組成一幅插畫故事。這次的聖誕卡更特設口述影像，以精簡的描述協助視障人士掌握插畫，每送出1張聖誕卡，商場更會捐出$5到香港盲人輔導會，為他們帶來一份滿載心意的聖誕祝福。
對聖誕禮物毫無頭緒？現可於活動網頁http://xmas.cityplaza.com，進行以北極聖誕快車為主題的心理測驗，分析出最適合自己的節日風格與聖誕禮物提案！只要於12月1日至27日期間，於太古城中心消費滿指定金額，及下載TAIKOO+流動應用程式並登記成為LIVE+正式會員，即可換領多款精彩禮遇，以渣打國泰Mastercard簽賬消費更可享額外獎賞，優惠浪接浪！