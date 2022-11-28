本地插畫家X童話故事呈獻Story Traveller幻想世界 走進11米高巨型彩藝聖誕樹打卡 體驗聽得到的聖誕卡

童話故事伴隨每個人的成長，當中天馬行空的情節，總能激發人們的想像力！今個冬天，太古城中心為大家實現夢想中的聖誕願望，由即日起至翌年1月2日期間，打造夢幻的「Story Traveller」主題活動，商場中庭及中橋將化身由經典聖誕故事拼砌而成的世界，與8位本地插畫家合作，特設7大互動打卡區，讓市民譜寫專屬的聖誕旅程。

走進7大互動打卡區 化身童話故事主角

精彩故事由11米高的巨型彩藝聖誕樹拉開序幕，聖誕樹以書頁為設計概念，以夢幻漸變色呈現，樹頂有故事書作裝飾點綴，樹內更滿佈大型立體花朵，糅合插畫師全新創作的繪圖，恍若置身童畫森林。聖誕樹兩旁亦有「踏進故事大世界」巨型主題裝置，市民可以走進巨型故事書，化身封面主角，或是跳上故事繪本上，大拍小人國般的鬼馬照片！

除了經典聖誕樹外，還有加入光影元素的5大互動打卡區：於牆上貓眼欣賞由本地插畫師以《雪人》、《胡桃夾子》及《北極快車》3大經典聖誕故事全新創作的插畫；5米高的巨型雪人裝置「幻彩泡泡雪人」，無間斷地閃耀着漸變燈效；270個不同色彩的胡桃夾子打造的聖誕樹，最適合一大班朋友大拍型格合照；走進並安坐在炫亮如玻璃的主題冰屋內，聽着柔和音樂，欣賞一場極光之舞；還特別請來本地插畫師親繪隧道背景，每兩星期將加入新一位插畫家的作品，市民只需掃描場內活動二維碼，即可製作專屬的聖誕彩飾。