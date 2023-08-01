海洋公園｜7個已消失經典集體回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地／翻天飛鷹 你又去過未？

隨著海洋公園轉型，3大經典機動遊戲越礦飛車、滑浪飛船及極速之旅都已退役，不少市民都對於失去集體回憶大感失望。除了以上3個機動遊戲，海洋公園亦有不少已消失的經典遊戲及回憶，以下7個你又記不記得？

海洋公園已消失經典｜翻天飛鷹 喜歡尋求刺激感的你一定有玩過！它的最大賣點就是「旋轉力」，乘坐上老鷹形狀的車廂，在高空中旋轉，連四個車廂都瘋狂自轉！雖然不少人玩完都頭昏腦脹，但仍要再encore！「翻天飛鷹」於2019年3月18日正式榮休，並改建為「狂野龍捲風」。 海洋公園已消失經典｜瘋狂過山車 海洋公園曾有兩個過山車，除了現有的「動感快車」之外，於2月退役的「瘋狂過山車」同樣是不少香港人的集體回憶。由1984年開始啟用，當年更是全東南亞最大型的過山車。擁有2個360度「雙環」，速度感及離心力一流。不過曾多次發生故障，更令乘客「半天吊」近1小時。

海洋公園已消失經典｜太空摩天輪 另一個人氣機動遊戲，就是俗稱「洗衣機」的太空摩天輪。靜止的時候像個躺平的摩天輪，一啟動時就會變成垂直，快速轉圈。一架可以坐兩個人，裡面更不設安全帶，離心力比得上過山車。不少人更會在玩完「滑浪飛船」後，坐上「洗衣機」以吹乾自己。 海洋公園已消失經典｜七彩昇空天地 香港都有得玩熱氣球？海洋公園曾於2007年開設「七彩氦氣球」，一次可以載30人。氦氣球會升至半空，讓大家在高空俯瞰園區風景。惟2012年曾發生漏氣意外急墜事件，導致3人受傷。至此之後海洋公園宣佈永久關閉設施。