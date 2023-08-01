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玩樂
2023-08-01 12:04:00

海洋公園｜7個已消失經典集體回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地／翻天飛鷹 你又去過未？

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海洋公園｜7個已消失經典回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地 你又去過未？

海洋公園｜7個已消失經典回憶 殺人鯨海威／七彩昇空天地 你又去過未？

隨著海洋公園轉型，3大經典機動遊戲越礦飛車、滑浪飛船及極速之旅都已退役，不少市民都對於失去集體回憶大感失望。除了以上3個機動遊戲，海洋公園亦有不少已消失的經典遊戲及回憶，以下7個你又記不記得？

海洋公園已消失經典｜翻天飛鷹

喜歡尋求刺激感的你一定有玩過！它的最大賣點就是「旋轉力」，乘坐上老鷹形狀的車廂，在高空中旋轉，連四個車廂都瘋狂自轉！雖然不少人玩完都頭昏腦脹，但仍要再encore！「翻天飛鷹」於2019年3月18日正式榮休，並改建為「狂野龍捲風」。

海洋公園已消失經典｜瘋狂過山車

海洋公園曾有兩個過山車，除了現有的「動感快車」之外，於2月退役的「瘋狂過山車」同樣是不少香港人的集體回憶。由1984年開始啟用，當年更是全東南亞最大型的過山車。擁有2個360度「雙環」，速度感及離心力一流。不過曾多次發生故障，更令乘客「半天吊」近1小時。

香港人集體回憶，海洋公園的跳樓機、「滑浪飛船」及「越礦飛車」已退役。(海洋公園網頁圖片) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，小編最愛的海洋公園機動遊戲！(海洋公園圖片) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，翻天飛鷹最大賣點就是「旋轉力」。(海洋公園圖片)

海洋公園已消失經典｜太空摩天輪

另一個人氣機動遊戲，就是俗稱「洗衣機」的太空摩天輪。靜止的時候像個躺平的摩天輪，一啟動時就會變成垂直，快速轉圈。一架可以坐兩個人，裡面更不設安全帶，離心力比得上過山車。不少人更會在玩完「滑浪飛船」後，坐上「洗衣機」以吹乾自己。

海洋公園已消失經典｜七彩昇空天地

香港都有得玩熱氣球？海洋公園曾於2007年開設「七彩氦氣球」，一次可以載30人。氦氣球會升至半空，讓大家在高空俯瞰園區風景。惟2012年曾發生漏氣意外急墜事件，導致3人受傷。至此之後海洋公園宣佈永久關閉設施。

海洋公園｜7個已消失經典回憶，太空摩天輪又稱「洗衣機」。(網上圖片) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，大家可以在高空觀賞景色。(網上圖片) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，在香港都曾經可以登上熱氣球。(網上圖片) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，「瘋狂過山車」同樣是不少香港人的集體回憶。(海洋公園圖片)

海洋公園已消失經典｜海洋劇場

除了機動遊戲之外，不少人到海洋公園都是為了觀賞海洋動物。而「海洋劇場」一直深受小朋友歡迎，一個表演就可以看到海豚、海獅，跟著訓練員指令，做出翻騰動作及穿過呼拉圈等。不過隨著人們關注動物權益及待遇，「海洋劇場」於2020年正式關閉，改為近距離觀察海豚。

海洋公園已消失經典｜殺人鯨海威

海洋劇場最經典的表演主角，不得不提殺人鯨「海威小姐」！身長5.15米，體重202公斤。1979年由冰島來港，除了與海豚們表演水中飛躍之外，更有獨門殺手鐧「凌空飛身頂球」，絕對是海洋劇場的台柱。海威小姐於1997年因急性腸出血離世，享年22歲。

海洋公園已消失經典｜恐龍徑

不止侏羅紀公園，連海洋公園都曾經有恐龍的蹤影。1994年開幕的「恐龍徑」，結合冒險同教學元素。場內有17個不同品種的恐龍模型，大家可以一邊參觀一邊認識「遠古生物」。去到最尾更有狂吼的暴龍，小時候一定會被嚇到！

海洋公園｜7個已消失經典回憶，海洋劇場台柱—海威小姐(Facebook @香港小秘密) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，海洋劇場同樣是供家長們中場休息的好地方。(海洋公園圖片) 海洋公園｜7個已消失經典回憶，大家又有沒有試過被暴龍嚇到？(圖片來源: ticketsz)
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