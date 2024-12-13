瑜伽動作｜下犬式、蛇式等5招 懶人必學減肥瘦身！

玩手機的消遣同時，其實可以捉緊時間減肥瘦身，一邊玩電話一邊做瑜伽！以下就教大家下犬式、蛇式、海豚式平板支撐等5個懶人必學瑜伽動作，每個動作都可以配合電話使用，在日常生活中多做運動，減肥亦更容易邁向成功！

瘦全身｜蜥蜴式 (Utthan Pristhasana) 蜥蜴式的瑜伽動作顧名思義便是像蜥蜴一樣趴在地上，通過將髖關節大幅展開，再使身體與地板維持水平，而維持動作的時候就可以一邊看劇、綜藝、短片等同時進行。這個動不但可以拉伸臀部和腿部肌肉，提高臀部的彈性，同時可幫助脂肪代謝，改善積聚於全新，例如腹部、大腿位置的脂肪，而且有矯正骨盆的作用，改善整體身形。 蜥蜴式動作 1. 雙手打開與肩同寬，膝蓋打開與腰同寬，然後把四肢著地，將右腳大幅向前跨，踩在右手外側。 2. 將左膝打直，遠離地板，讓頭到左腳呈直線。 3. 最後把手踭彎曲，貼在地板上，讓上半身與地板平行，注意腰部不要拱起。（反方向以相同步驟進行即可）

瘦小腿｜下犬式 (Down Dog) 下犬式屬於瑜伽中常見的瑜伽動作，以四肢著地並頭朝下，尾椎往上延伸至整個人呈一個三角形而進行。這個動作有效伸展僵硬的背部和肩膀，同時可以拉伸大小腿後的腿筋，有助改善身體的血液循環及消除疲勞，達致排毒減肥的效果。進行動作的時候，同樣可以一邊看電話一邊進行，只要將電話放在腰部下方待機即可。 下犬式 動作： 1. 四肢用力將身體撐起呈三角形，放鬆頸部並讓頭部自然垂下。 2. 注意手掌和腳掌都要緊貼在地面，收緊腹部，臀部翹高，維持至疲倦即可。

瘦腰 、手臂｜海豚式平板支撐（Dolphin Plank） 海豚式平板支撐又名為海豚板式，與瑜伽中的海豚式不同，動作比較像是平板支撐，進行時需要注意修腹和不要翹臀，有助調動全身肌肉，主要可以增強手臂和腰腹力量，具有瘦腰和手臂的作用。進行動作時，只需把電話放在頭部下方即可，堅持的時間越長，可以使用電話的時間亦越長。 Dolphin Plank 動作： 1.雙手雙膝著地，前臂和手掌緊貼地板。 2.確保手踭位於肩膀正下方，雙腳與地板垂直。3.雙腳向後伸，保持雙腳、盆骨與肩膀在一條直線上。 3.將肋骨前側及下腹部收向脊柱方向，從盆骨和大腿處開始用力，腳跟向後踩，注意腳趾需紮實於地板。 4.堅持動作直至疲倦即可。 平板支撐｜Plank7個常見錯誤姿勢令訓練效果打折扣