甜品食譜｜焦糖雞蛋布丁、抹茶布丁、紅茶奶凍等5款教學 冇免焗爐都整到！

免焗爐甜品｜芒果牛奶椰子凍 夏天的芒果特別香甜，除了製作芒果布丁外，還可以配搭香濃的牛奶和椰漿，製成放滿鮮果的芒果牛奶椰子凍。建議可以在完成後將成品切成小方塊，特別適合與家人朋友分享，作為野餐的小食亦是不錯的選擇。 芒果牛奶椰子凍材料：魚膠片10g／牛奶 250mL／椰漿 50mL／芒果 1個 芒果牛奶椰子凍做法 1. 魚膠片預先用凍水浸軟。

2. 將牛奶和椰漿混合均勻，然後加熱至溫熱狀態(不要煮滾，太熱會令魚膠片會失去活性)。

3. 加入浸軟的魚膠片攪拌至完全融化。

4. 芒果去皮去核切粒放入模具，然後再倒入液體與芒果混合。

5. 放入雪櫃冷藏兩小時以上即可。

免焗爐甜品｜伯爵紅茶奶凍 近年特別流行伯爵紅茶口味的甜品，而利用紅茶包和牛奶亦可以製成伯爵紅茶奶凍，味道香濃，口感順滑，就像慕絲一樣易入口。如果想裝飾奶凍的話，可以在上方加上即食的黑糖珍珠，既可以豐富口感，亦可以令到看起來平凡的奶凍變得特別。 伯爵紅茶奶凍材料：牛奶 400mL／淡忌廉 200g／魚膠片 10g

紅茶茶包4袋／代糖40g 伯爵紅茶奶凍做法 1. 魚膠片預先用凍水浸軟。

2. 將牛奶倒入煲中，加入代糖後以小火加熱至糖融化。

3. 加入紅茶茶包，繼續以小火加熱，再用匙羹按壓茶包至煮出茶色後撈出茶包。

4. 加入軟化後的魚膠片，不斷攪拌至融化。

5. 關火後倒入淡忌廉，然後攪拌均勻。

6. 倒入模具後放入雪櫃，冷藏4小時以上即可。

免焗爐甜品｜日式焦糖雞蛋布丁 每次看日本電視劇或動畫的時候，都會被動感十足的焦糖雞蛋布丁吸引，但其實製作方法並不算困難，只需要掌握好時間即可還原其「動L」感！不過記得製作焦糖的時候需要隨時留意火候，以免燒焦影響整個布丁的味道。 日式焦糖雞蛋布丁材料：砂糖 25g(焦糖用)／20g(布丁用)／牛奶 100mL／淡忌廉 150g／雞蛋 3隻 日式焦糖雞蛋布丁做法 1. 鍋中倒入25g砂糖和25mL水，攪拌均勻。

2. 以中火將糖水煮成紅棕色至冒泡 (期間不要攪動)。

3. 關火後倒入15mL熱水(加完水立刻蓋上蓋子防 止亂噴)。

4. 靜置後將焦糖液倒入布丁模中。

5. 將三隻雞蛋的蛋白和蛋黃分離。

6. 蛋黃加入20g糖，然後攪拌均勻。

7. 將牛奶和淡忌廉倒入鍋中煮滾。

8. 將牛奶混合液倒入蛋黃液中，期間需要不停攪 拌蛋奶液。

9. 將蛋奶液過篩過濾兩次至順滑。

10. 蛋奶液倒入布丁模中，蓋上錫紙以小火蒸20分鐘左右。

11. 放涼後將布丁放入雪櫃，冷藏4小時以上即可。