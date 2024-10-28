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生活
2024-10-28 10:00:00

甜品食譜｜焦糖雞蛋布丁、抹茶布丁、紅茶奶凍等5款教學 冇免焗爐都整到！

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簡易食譜｜「動L」感十足！5款布丁/奶凍甜品食譜教學 冇免焗爐都整到！

簡易食譜｜「動L」感十足！5款布丁/奶凍甜品食譜教學 冇免焗爐都整到！

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夏天最適合吃一些清爽冰涼的甜品，而布丁或者奶凍便是最佳的選擇，做法簡單之外，還適合保存在雪櫃中，待想吃的時候隨時食用。以下就教大家製作焦糖雞蛋布丁、抹茶布丁、紅茶奶凍等等5款布丁或奶凍甜品，每款都「動L」感十足，而且還不需要用焗爐，輕鬆在家製作！

 

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免焗爐甜品｜芒果牛奶椰子凍 

夏天的芒果特別香甜，除了製作芒果布丁外，還可以配搭香濃的牛奶和椰漿，製成放滿鮮果的芒果牛奶椰子凍。建議可以在完成後將成品切成小方塊，特別適合與家人朋友分享，作為野餐的小食亦是不錯的選擇。

芒果牛奶椰子凍材料：魚膠片10g／牛奶 250mL／椰漿 50mL／芒果 1個

芒果牛奶椰子凍做法

1. 魚膠片預先用凍水浸軟。
2. 將牛奶和椰漿混合均勻，然後加熱至溫熱狀態(不要煮滾，太熱會令魚膠片會失去活性)。
3. 加入浸軟的魚膠片攪拌至完全融化。
4. 芒果去皮去核切粒放入模具，然後再倒入液體與芒果混合。
5. 放入雪櫃冷藏兩小時以上即可。

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設成方塊狀更適合分享。 每一口都充滿果肉。 可以淋上花奶或牛奶一起食用。

免焗爐甜品｜伯爵紅茶奶凍

近年特別流行伯爵紅茶口味的甜品，而利用紅茶包和牛奶亦可以製成伯爵紅茶奶凍，味道香濃，口感順滑，就像慕絲一樣易入口。如果想裝飾奶凍的話，可以在上方加上即食的黑糖珍珠，既可以豐富口感，亦可以令到看起來平凡的奶凍變得特別。

伯爵紅茶奶凍材料：牛奶 400mL／淡忌廉 200g／魚膠片 10g 
紅茶茶包4袋／代糖40g 

伯爵紅茶奶凍做法

1. 魚膠片預先用凍水浸軟。 
2. 將牛奶倒入煲中，加入代糖後以小火加熱至糖融化。
3. 加入紅茶茶包，繼續以小火加熱，再用匙羹按壓茶包至煮出茶色後撈出茶包。
4. 加入軟化後的魚膠片，不斷攪拌至融化。
5. 關火後倒入淡忌廉，然後攪拌均勻。
6. 倒入模具後放入雪櫃，冷藏4小時以上即可。

加上珍珠後整體感覺更為特別。 可以在準備進食的時候才加入珍珠。 口感順滑，就像慕絲一樣。

免焗爐甜品｜日式焦糖雞蛋布丁

每次看日本電視劇或動畫的時候，都會被動感十足的焦糖雞蛋布丁吸引，但其實製作方法並不算困難，只需要掌握好時間即可還原其「動L」感！不過記得製作焦糖的時候需要隨時留意火候，以免燒焦影響整個布丁的味道。

日式焦糖雞蛋布丁材料：砂糖 25g(焦糖用)／20g(布丁用)／牛奶 100mL／淡忌廉 150g／雞蛋 3隻

日式焦糖雞蛋布丁做法 

1. 鍋中倒入25g砂糖和25mL水，攪拌均勻。
2. 以中火將糖水煮成紅棕色至冒泡 (期間不要攪動)。
3. 關火後倒入15mL熱水(加完水立刻蓋上蓋子防 止亂噴)。
4. 靜置後將焦糖液倒入布丁模中。
5. 將三隻雞蛋的蛋白和蛋黃分離。
6. 蛋黃加入20g糖，然後攪拌均勻。
7. 將牛奶和淡忌廉倒入鍋中煮滾。
8. 將牛奶混合液倒入蛋黃液中，期間需要不停攪 拌蛋奶液。
9. 將蛋奶液過篩過濾兩次至順滑。
10. 蛋奶液倒入布丁模中，蓋上錫紙以小火蒸20分鐘左右。
11. 放涼後將布丁放入雪櫃，冷藏4小時以上即可。

日式焦糖雞蛋布丁看起來特別夢幻。 需要先製作焦糖才倒上蛋液。 可以加入忌廉和車厘子，令布丁充滿日式喫茶店的感覺。

免焗爐甜品｜大眼仔抹茶布丁

如果想製作一些造型可愛的甜品哄小朋友，不妨利用抹茶粉製作大眼仔抹茶布丁，做法簡單之外，成品亦特別可愛，小朋友一定會喜歡！而且還可以作為家庭樂的活動，與小朋友一起製作和裝飾。

大眼仔抹茶布丁材料: 牛奶 400mL／淡忌廉 200g／魚膠片 15g ／抹茶粉15g／代糖45g／裝飾用眼睛朱古力 適量

大眼仔抹茶布丁做法

1. 魚膠片預先用凍水浸軟。 
2. 將牛奶倒入煲中，加入代糖後以小火加熱至糖融化。
3. 在抹茶粉中加入5湯匙熱牛奶，充分混合均勻後再倒回牛奶中，繼續以小火攪拌均勻至表面開始冒煙時立即關火。
4. 加入軟化後的魚膠片，用餘溫攪拌混合均勻。
5. 倒入淡奶油混合均勻後，過篩過濾兩次至順滑。 
6. 倒入模具後放入雪櫃，冷藏4小時以上。 
7. 布丁凝固後用巧克力裝飾成大眼仔造型即可。

 

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大眼仔造型特別可愛。 奶凍口感軟滑，抹茶味道解膩，特別適合在夏天食用。 不喜歡抹茶味的話亦可以製作朱古力口味。

免焗爐甜品｜盆栽布丁(朱古力口味)

最近有不少Tiramisu或朱古力口味的甜品都是以盆栽裝飾，但是其實同樣可以利用布丁製作，只需要在做好的朱古力布丁上灑上可可粉便可以有同樣的效果。若果想加重整體感覺，更可以利用盆栽模樣的盤子作為模具，令真實感增加。

盆栽布丁材料：牛奶 225mL／淡忌廉 100g／魚膠片 8g／代糖25g／58%黑朱古力 28g／可可粉4g

盆栽布丁做法

1. 魚膠片預先用凍水浸軟。 
2. 黑朱克力隔熱水攪拌融化。
3. 將牛奶倒入煲中，加入代糖後以小火加熱至糖融化熄火。
4. 加入融化後的黑朱古力繼續攪拌，混合均勻後再加入可可粉攪拌均勻。
5. 加入軟化後的魚膠片，用餘溫攪拌混合均勻。
6. 倒入淡奶油混合均勻後，過篩過濾兩次至順滑。 
7. 倒入模具後放入雪櫃，冷藏4小時以上。 
8. 布丁凝固後篩上適量可可粉，放點朱古力薄脆即可。

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灑上可可粉後充滿盆栽的感覺。 做法與一般的朱古力奶凍慕絲沒有太大的分別。 由於加入的魚膠片不多，因此口感更加順滑。
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