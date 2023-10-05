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生活
2023-10-05 12:00:00

生活冷知識｜ 冷氣、馬桶、雪櫃、抽油煙機、地板、窗簾打掃有周期？ 教你整合家居清潔時間表

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生活冷知識｜ 冷氣、馬桶、雪櫃、抽油煙機、地板、窗簾打掃有周期？ 教你整合家居清潔時間表

生活冷知識｜ 冷氣、馬桶、雪櫃、抽油煙機、地板、窗簾打掃有周期？ 教你整合家居清潔時間表

不少人都有自動自覺做家務的習慣，但其實在家居打掃亦需要按正確時間進行，這樣才是「有效清潔」。以下為大家整合了家居的清潔時間表，為定期進行清潔做好準備！

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家居打掃周期｜每日清潔

1. 清理垃圾

每天都會積聚不少垃圾，而廚餘、衛生用品等長期擺放的話就特別容易滋生異味和細菌，甚至會惹來蚊蟲，因此必須每日清理，以免影響衛生或健康。

2. 清洗貼身衣物

貼身衣服較容易黏上身體的分泌物，建議每日洗澡後可順道使用專用清潔劑清洗，防止放久後留下痕跡或產生細菌。

3. 抹乾洗手盤周圍

通常在廁所洗手或洗面後，洗手盤附近的鏡子、水龍頭位置都容易沾上水滴，長久下去容易形成水跡或水印，不但較難去除，而且亦影響觀感，因此可以在使用後用抹布抹乾水跡，讓水跡無法產生。

 

廚餘、衛生用品等垃圾在夏天特別容易滋生異味，不建議放過夜。 內衣褲等貼身衣物建議每日自己清洗及晾乾。 建議每日使用洗手盆後都用抹布抹乾淨。

家居打掃周期｜每週清潔

1. 集中清洗衣物

如果家庭人數不多的話，可以在週末才一次過清洗衣服，或者待天氣晴朗的時候才清洗，避免在室內晾乾時容易發霉發臭。

2. 曬被子除蟎

每天都會使用床舖，但一般睡房的空氣都不算流通，特別容易滋生細菌。建議趁天氣好的時候將被子放在太陽底下晾曬，或是直接使用除塵蟎吸塵機，同樣可殺掉在被子上的蟎蟲。

3. 清潔馬桶

一般在馬桶弄髒後都會立刻清洗，因此家中馬桶內外的污跡一般比較不明顯，但是馬桶水箱上的灰塵及周圍的縫隙會暗藏不少污跡，應一星期打掃一次，以防積聚難以掃除。

家中衣服不多的話，可以一星期洗一次衣服。 每天都會使用到床舖，因此建議每星期除蟎一次。 馬桶附近的污跡亦需要經常清洗。

家居打掃周期｜每兩星期清潔

1. 傢俬除塵

衣櫃、桌面、書櫃等傢俬表面，一般都會在一至兩星期後留下一層薄薄的灰塵，可以用雞毛掃或除塵紙抹走表面的灰塵，防止灰塵積聚。

2. 清洗抽油煙機

常用廚房的話，基本上都會使用抽油煙機，需要定期清洗乾淨才可以保持其吸力。

3. 整理雪櫃

不少人都會有在雪櫃囤積食物的習慣，甚至會忘記其存在，因此建議兩星期整理一次雪櫃，不但可以重新收納，還可以清理出過期的食物，防止細菌及異味滋生。

櫃子上的灰塵可以用雞毛掃、除塵紙等去除。 抽油煙機需要每兩星期清洗一次。 每兩星期整理一次雪櫃才可以防止食物過期發臭的情況出現。

家居打掃周期｜每季清潔

1. 保養梳化

梳化使用一季後會有明顯的退色跡象，皮質梳化可以使用專門清潔皮具的清潔劑，而布梳化則可以用吸塵機進行清潔，讓梳化可以回復光彩。

2. 整理衣櫃

趁著換季的時候，不妨將衣櫃整理一下，不但可以丟掉不再穿着的衣服，還可以騰出更多位置放新衣服，同時建議擦拭掉落在衣櫃裏的塵埃。

3. 清洗窗簾

家中若果使用布藝窗簾的話，長期不清洗容易堆積灰塵，可以趁著換季的時候拆下來拿去乾衣店清洗，這樣就不用擔心需要長時間後才可以更換。

布藝梳化可以用吸塵機吸走表面的灰塵。 換季是整理衣櫃的最佳時機。 布藝窗簾建議直接拿去洗衣店乾洗。

家居打掃周期｜每年清潔

1. 保養地板

如果家中使用木地板的話，建議每年都進行打蠟，以延長地板的壽命。

2. 清洗冷氣

最常使用冷氣的季節在夏天，因此可以在新一年準備進入夏季前清洗冷氣機，以防冷氣機內堆積過多塵埃，影響運作及健康。

每年定期打蠟一次可以延長地板壽命。 新一年的夏天開始前，建議先清洗冷氣機內的隔塵網。 沒有時間的話可以讓專業師傅上門清洗。
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