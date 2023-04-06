生活冷知識｜廚房浴室渠口傳臭味？！5個處理廚房/浴室排水口臭味方法

廚房和浴室的渠口都容易傳出異味，除了霉味外，最令人忍受不了的便是食物殘渣的臭味，需要妥善處理才不會影響日常生活。以下就盤點5個處理廚房或浴室排水口臭味方法，讓大家可以妥善解決，不要讓臭味困擾日常！

排水口問題｜定期通渠 如果排水口經常傳出臭味，建議先檢查排水口是否暢順，有機會是因為有異物阻塞而影響排水效果，從而令臭味產生。因此可以定期利用成份比較天然的通渠水疏通渠道，以防止堵塞及解決異味問題。

排水口問題｜白醋+梳打粉 梳打粉具有強力的清潔能力，而醋則可以幫助軟化渠內的污垢，因此在疏通渠道的時候，可以在排水口灑入梳打粉，再加入白醋，靜置10分鐘後再倒入温水。這樣不但可以有效去除水渠內的臭味，還可以清潔渠道，解決渠道堵塞問題，杜絕排水口臭味問題。

排水口問題｜鹽+檸檬 廚房的排水口經常會有食物殘渣經過，除了比較容易傳出臭味外，而且臭味來源通常都是一些已經腐爛的變質食物，需要將污水排出才可以清除臭味。如果無法用一般清水解決問題，可以將鹽和檸檬汁混合，然後倒入排水口，讓排水口內的污水可以順利排出，從而幫助清除水渠傳出的臭味。

排水口問題｜濾網預防 如果想杜絕廚房排水口的臭味問題，可以放置過濾網來預防，特別是大部份人都會將廚餘倒入廚房的排水口，令排水口內容易囤積一些食物的殘渣，當食物變壞後臭味便會更加強烈。如果放置過濾網，便可以隔開食物殘渣，定時定候清潔不但可以解決臭味問題，還可以防止淤塞問題出現。