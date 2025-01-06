不少人在搬屋或裝修的時候都會進行斷捨離，但除了丟掉舊衣或破損的家具外，其實還有幾樣東西最好趁着搬屋時進行斷捨離！以下就為大家盤點5樣搬屋或裝修時適宜斷捨離的物品，無論準備搬家或已經搬家，不妨查看這些舊物品是否還在家中吧！

搬屋斷捨離｜舊枕頭／被子／床褥 枕頭、被子、床褥等寢具都屬於再搬屋或裝修時應該斷捨離的物品，這些寢具通常都會在睡覺時沾上汗漬、頭油等污垢，長期使用後內部容易產生各種塵蟎及細菌，而且還會有發黃的跡象，最重要是不方便清潔和搬運，因此最好趁着搬屋或裝修的時候去購迎新，購買新的寢具代替。

搬屋斷捨離｜毛公仔 其實毛公仔和寢具的情況類似，毛公仔內部大多都是由棉花作為填充物，而外層則是布料，較容易滋生細菌和蟎蟲，如果平日會抱着睡覺，更會沾上汗水和體液，令毛公仔變成細菌的溫床。若果毛公仔的意義非凡，建議可以尋找專業的洗衣店進行清潔後才帶到新家。

搬屋斷捨離｜窗簾 有些人為了節省搬屋或裝修成本，可能會選擇將舊窗簾裝回新家，但窗簾使用一段時間後會出現甩色或沾上污垢的情況，而且尺寸亦未必合適，照樣重新使用有機會與新家格格不入，建議最好按照新家的風格換上全新的窗簾。

搬屋斷捨離｜舊毛巾 毛巾屬於每天都需要使用的私人物品，可是由於其長期擺放於潮濕的廁所中，因此特別容易滋生細菌。而不少人都認為毛巾只要沒有破爛便仍然處於可使用的狀態，所以很少貿然丟掉，建議可以趁着搬家或裝修的時候將舊毛巾當作清潔用具，並添置新毛巾，這樣便可以循環再用，不會造成浪費。