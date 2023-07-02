生活冷知識｜點分護膚品過期未？ 4種護膚品常見到期日+ 到期日查詢網頁

不少人在使用護膚品時都會忽略其到期日，而使用過期護膚品，不但會影響皮膚狀態，甚至有機會影響個人健康！以下就教大家分辨未開封和開封護膚品的有效日期及4種護膚品常見到期日，如果還想了解真正的到期日，更可以到訪文中的到期日查詢網頁一探究竟！

護膚品到期日｜未開封VS開封護膚品 一般而言，未開封護膚品的保質期為3-5年不等，實際的有效日期需要參考瓶身或包裝，而開封後的護膚品一般可以參考瓶身上的標誌，標誌以開蓋瓶子樣式呈現，瓶子上印有「數字+ M」，字母M代表月份，即12M代表12個月。開封後的護膚品，由於接觸過空氣、皮脂等，因而特別容易引起細菌滋生，不但有機會影響功效，甚至乎有變質的可能性，所以需要特別留意護膚品到期日，以免錯用過期產品影響皮膚狀態。

護膚品到期日｜潔面產品：6至12個月 洗面奶、清潔面膜、泥膜等潔面產品因含有活性及乳化成分，一般有效日期為6至12個月，當時間一過便有機會出現活性化成份失效、乳化體系不穩定等令清潔效果變弱的問題，因此建議換季時最好同時更換潔面產品，不但可以按天氣狀況改善皮膚問題，還可以減低潔面產品過期的情況出現。

護膚品到期日｜爽膚水／乳液／精華／面霜：3-12個月 爽膚水、乳液、精華、面霜等護膚品中添加的防腐劑一般都比較少，因此存放時間亦會較短，開封後使用時間通常為3-6個月不等，最久的存放時間亦不會超過12個月。特別是維他命C、 蝦青素等含有抗氧化或抗衰老成份的產品，一般都建議在3個月內用完，以免長時間存放令功效變弱，所以同樣建議在轉季的時候便更換護膚品。

護膚品到期日｜眼霜／潤唇膏：3個月 雖然眼唇護膚品包裝所顯示的到期日一般不至三個月，但由於經常接觸眼睛、嘴巴的產品容易沾染各種細菌，處理不當有機會造成細菌交叉感染，不但會影響皮膚狀態，甚至會影響個人健康，因此建議最好三個月便更換一次。

護膚品到期日｜面膜 由於沒有加入防腐劑，獨立包裝的面膜存放期限通常只有一日，建議開封後便立刻使用，以防細菌迅速繁殖而影響皮膚狀態。如果屬於一包多片的面膜，則建議取出時需要特別小心，不但需要先清潔乾淨雙手，還要使用工具取出，以防增加細菌感染的風險。