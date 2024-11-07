生肉、海鮮放雪櫃點處理？4招延長保鮮時間技巧

買回來的新鮮食材，可能常放在冰箱裡來不及食就壞掉，食物要有正確處理保存法，才可保持鮮味，像肉類、海鮮究竟要怎麼保存才好？全部塞進冰箱就萬無一失嗎？懂得保存方法，可延長肉類、海鮮的保鮮時間！
肉類保存方法
肉類食材如雞肉、鴨肉、豬肉、牛肉等，若是兩、三天內可煮食完畢，就不需要放置冷凍，一般放在冰箱生鮮冷藏室約攝氏5度到零度之間保存即可。
1. 分裝冷凍法
如果買的肉類份量比較多時，可以分裝冷凍，避免因不新鮮或過期只能丟棄導致浪費。分裝冷凍前也可以標上日期，依照日期擺放於冰箱。
小貼士：以保鮮袋分別包裝分裝了的肉品，可以方便分次取用，避免重覆冷凍、解凍而造成肉質變差。除了分開包裝，肉類也可以用牛油紙分隔，也可以方便每次逐少取用。
2. 加油再真空密封
肉品冷凍過後，口感或多或少會變得比較不好，在三天內要烹調的肉品，可以用真空密封的方式，先加一點油和少許調味再真空密封，這種做法類似法式料理中的「真空低溫烹飪法」，隔絕空氣的方法避免肉品氧化，也能延長肉品的保鮮時間的方式。
3. 保鮮盒不利鮮肉保存
有些家庭喜歡用保鮮盒來分裝肉品，但其實盒子裡充滿空氣及本身的材質和厚度會阻礙溫度的下降，反而不利於新鮮生肉的保存。
4. 砧板洗淨並拭乾再處理肉品
在處理買回來的肉品時，為了避免交叉汙染，包裝時要避免在砧板上既放魚又放肉，處理完一批肉品後就應將砧板洗淨並拭乾，再處理另一批。
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海鮮保存方法：密封袋是保存小幫手
水產類食材，預計當日食用的部分可以放冷藏，其餘應立刻分裝放入冷凍。
1. 魚類 米酒幫助保鮮
魚類冷凍前一定要先經過仔細的清洗。先將魚身上殘留的鱗片再仔細刮除，然後將魚腹與魚鰓處平切開來，以流動的清水洗去內臟及所有血污，以紙巾稍微擦乾後，在魚腹處淋上一小匙的米酒，再迅速放入保鮮袋冷凍，可冷藏2-3天。若幾天內不煮食，就要放置冰箱才能保鮮。
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2. 鮮蝦 放入冰水降溫
蝦買回後應盡速處理保存。首先，將蝦放入有冰塊的水中降溫。然後，挑出蝦腸，並剪去蝦子的鬚、腳及刺，因為這些部位可能會穿破保鮮袋而導致細菌污染。再用牙籤或竹籤挑起腸泥，以不重疊的方式和冰塊一起放入密封袋中冷凍，倒入一些冰塊水來保持蝦的水分，保鮮度較好，再放入冷凍庫冰存約，可保存2-3週。
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3. 花枝、墨魚 加入米酒浸泡
先將內臟清洗乾淨，也可將外層的皮先去除，再加入些許米酒浸泡約十分鐘。取出後，將表層的汁液用紙巾稍微擦乾，再用清水將身體清洗過後瀝乾水分，可切成片或整隻放入密封袋中，擠出空氣後冷凍即可，可保存2-3週。
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4. 蜆 吐沙瀝乾冷藏
先用容器裝水放少許的鹽讓蜆吐沙，浸泡約兩小時，待吐沙乾淨，瀝乾後放入塑膠袋中冷藏，約可保存2-3 天，冷凍則可保存約一個月。但冷凍後的貝類口感可能會稍微受到影響，因此建議盡快食用。
原文刊登於 C9．達人