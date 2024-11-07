生肉、海鮮放雪櫃點處理？4招延長保鮮時間技巧

買回來的新鮮食材，可能常放在冰箱裡來不及食就壞掉，食物要有正確處理保存法，才可保持鮮味，像肉類、海鮮究竟要怎麼保存才好？全部塞進冰箱就萬無一失嗎？懂得保存方法，可延長肉類、海鮮的保鮮時間！

肉類保存方法

肉類食材如雞肉、鴨肉、豬肉、牛肉等，若是兩、三天內可煮食完畢，就不需要放置冷凍，一般放在冰箱生鮮冷藏室約攝氏5度到零度之間保存即可。

1. 分裝冷凍法

如果買的肉類份量比較多時，可以分裝冷凍，避免因不新鮮或過期只能丟棄導致浪費。分裝冷凍前也可以標上日期，依照日期擺放於冰箱。

小貼士：以保鮮袋分別包裝分裝了的肉品，可以方便分次取用，避免重覆冷凍、解凍而造成肉質變差。除了分開包裝，肉類也可以用牛油紙分隔，也可以方便每次逐少取用。