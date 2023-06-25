相睇男送「自拍照裱框」：想我可以看 被女婉拒 仍死纏爛打

現今社會的單身男女或會對相睇非常反感，也有人覺得相睇只不過是「識個朋友」而已，絕非「睇咗」就要拍拖。內地一名女網民在微博表示，相睇對象非要送她禮物，拆開後發現是相架並放了男方的自拍照，更自戀地說「想我的時候可以看」，令她「O咀」！

女網民稱，認識半個月的相睇男堅持要送禮物給她，雖多次拒絕，但對方一直強調不貴，於是她就收下了，同時也送了一份水果作回禮。收到禮物拆開後，發現竟是男方的裱框自拍照。女方頓時「O咀」，並私訊男方表示自己不要，請對方拿回去，男方卻像聽不明白一樣，「放在床頭、書桌，想我的時候可以看」，女方再次強調「謝謝禮物，但它暫時不適合我，所以你先拿回去」，又說自己真的「不想要」這個禮物，對方不來取回她甚至可以送還。

男的卻說：「如覺得暫時不適合，可先藏起來，等合適時再擺出來，我知你害怕阿姨他們說你，你找個他們看不到的地方藏著，想我的時候可偷偷拿出來看」！女方滴汗兼翻白眼，完全不能理解對方為何如此自戀。她再次強調真的不想要，男方還說「害羞了是不是」、「你還是不好意思，我看出來了」。