依時能源 從傳統到智能 燃亮安全未來｜至尊優質石油氣供應商｜真．生活至尊品牌大獎2025

Eric認為，安全不是一句口號，而是一個系統。我們要在事故發生前介入，用專業技術守護每一個社區。（Eric連同年輕工程師(左至右) Alex、Jonathan、Ivan及工程主任Ada合照）。

香港能源市場競爭激烈，然而成立四年的依時能源有限公司，卻成功躍升為港澳主要的石油氣供應商之一。公司同時營運標準、美孚及蜆殼三大品牌授權的石油氣業務，代理網絡覆蓋港九新界及澳門，服務範圍深入住宅客戶、工商業及政府機構。依時能源以「穩定、安全、創新」為營商三大支柱，逐步建立穩固的市場口碑。行政總裁陳富康（Eric）強調：「我們希望成為市民最可靠的鄰居，讓他們覺得依時能源就在身邊，既可靠又安全。」

依時能源在青衣設有石油氣倉庫，確保燃料來源穩定及品質達標。面對極端天氣頻仍，公司建立全天候供氣網絡，與各區代理協調提前加氣，即使颱風、豪雨來襲，亦能維持無間斷的供應。Eric表示，企業多年來維持「超過99%無間斷供氣」紀錄，並承諾在突發事故後12小時內恢復服務。他強調：「安全不是一句口號，而是一個系統。最重要是讓市民在任何時候都能安心，無論颱風、暴雨，都要確保『有氣用』。」

依時能源定期與代理及前線技工會面，了解市場情況之外，亦會進行安全培訓，確保服務達到最高的安全標準。

安全為本

制度化管理與智能監控並進

作為氣體供應商，安全是企業的首要責任。依時能源建立嚴謹檢測制度，每12至18個月委託註冊技工上門檢查爐具及喉管，確保爐具及供氣系統運作正常。此外，公司引入多項智能監控技術，包括「智慧氣體洩漏監察系統」，以探測器及電動閥門實時監控倉內狀況，一旦出現異常，系統會自動關閉閥門並通報技術人員。Eric指：「科技令我們能在事故發生前介入，安全保障提升至新層次。」

近年，依時能源積極引入數碼化技術，推行「Computerized Maintenance Management System（CMMS）」及「WATCHDOG System (電力供應監控系統)」，監察供電與設備運作，提高維修效率。工程團隊更利用垂吊式鏡頭檢查外牆喉管，配合大數據分析，預測喉管老化程度及潛在風險，實現「預防式維修」。

傳承與創新並重 年輕工程師接班

依時能源重視行業傳承與人才培育。公司定期與學界合作，舉辦導賞團及行業講座，讓學生了解氣體工程專業；內部則推行職位輪調計劃，培養多元化技能。年輕工程師楊仲禧（Jonathan）、鄭灝然（Ivan）、羅鎮偉(Alex) 及工程主任梁曉彤（Ada）均表示，公司文化開放，鼓勵創新與實踐新技術。Jonathan表示：「在這裡學的東西很實在，在其他氣體工程行業未必接觸到這麼廣泛的專業知識。」Ivan表示：「公司有一套完善的監察及控制系統，時刻確保石油氣供應達到最高的安全要求」。Alex補充：「公司讓我們有機會參與技術研發，提出新想法。」Eric總結，公司非常鼓勵同事講意見、提新方法，每個想法都值得被尊重。「我們希望讓年輕人看到，石油氣行業不只是傳統，更可充滿創意與前景。」