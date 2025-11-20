湊湊熱鬧 共享美好時光 湊湊火鍋‧茶憩 為港人添歡樂｜至尊人氣火鍋品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

美食當前，最好的時刻莫過於知己良朋歡聚共享。湊湊火鍋‧茶憩是結合台式火鍋和手搖茶飲的連鎖餐廳品牌，其特色包括台式有料麻辣鍋、無限續加的鴨血豆腐、新東方風格的裝潢設計，以及招牌「大紅袍珍珠奶茶」和豐富的自助醬料吧。湊湊火鍋‧茶憩提供多樣化的餐點和舒適的用餐環境，優質味美的火鍋食材，有口皆碑。品牌結合「火鍋+茶憩+一店一景」的創新營運模式，深受香港人歡迎，難怪能夠勇奪「至尊人氣火鍋品牌大獎」，實至名歸。

精緻的店舖裝潢，品牌嶄新東方設計風格，以一店一景打造現代感的聚會場景。

湊湊火鍋‧茶憩以深具台灣特色的飲食精神，引領行業變革。「湊」字命名意為人們相聚在一起，共度美好時光。品牌不拘泥傳統框架，主打台式有料火鍋及正宗台式現搖茶，其高人氣的台式麻辣鍋和大紅袍珍珠奶茶，征服無數吃貨，深受食客們的喜愛。正如品牌的理念，以火鍋促進情感交流；與茶飲的配搭，打造精彩的「湊湊」時光！精緻的店舖裝潢，品牌嶄新東方設計風格，以一店一景打造現代感的聚會場景。令大家在湊湊火鍋‧茶憩，可以共聚一堂，舉杯共飲，共同為相聚而沸騰。

在湊湊火鍋‧茶憩，最能品嘗正宗台式火鍋吃法，必定是：「喝湯吃料、調醬配傳統台式魯肉飯、無限續加鴨血豆腐、鍋底打包外帶回家。」顧客可享用以雞骨、牛骨及中草藥熬製的招牌台式麻辣鍋，其辣度溫和以及不蓋過食材鮮味，不似重慶火鍋辣度霸勁而備受好評。除了經典的麻辣鍋，還有椰子雞鍋、胡椒豬肚雞鍋等特色湯底，兼提供多種優質食材，如日本A4和牛、美國頂選級牛肉、鮮活刺身象拔蚌、生猛龍蝦、伊比利亞黑毛豬、即劏沙巴龍躉魚等，並可自由搭配。當然，在湊湊火鍋‧茶憩點餐飲，招牌的大紅袍珍珠奶茶是必點飲品，茶味香醇而不甜膩，搭配麻辣鍋可謂相得益彰。

匠心講究 享鮮活現劏海鮮盛宴

湊湊火鍋‧茶憩在製作工藝和烹飪手法中均講究「匠心」，以嚴謹與極致的態度對待食材，務求顧客食每一口都是對匠心風味。用心呈現好滋味，讓大家飽腹的同時，還能感受到滿足感和幸福感。最近品牌全線門店更已榮獲刺身牌照，適逢「和風海鮮季」，搜羅北海道海域每日直送鮮活海鮮，由品牌藍帶主廚特邀日本日料職人監修，承襲「正統板前技法」，以毫米控制厚薄，以角度掌握走刀，重現刺身入口即化嘅細膩口感，享受頂級刺身食材的精髓。至於與火鍋最匹配的「沙巴龍躉、脆肉鯇、白鱔」3款鮮活海魚，同樣堅持零冰凍、鮮活手工現切現食，感受「由海到口」的新鮮，才是秋冬品嘗鮮魚最正滋味！

誠邀大家親臨湊湊火鍋‧茶憩，近距離體驗「刀下的鮮活」與「入口的藝術」。