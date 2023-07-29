眼皮跳｜唔一定關左吉右凶事！一文睇清眼皮跳成因+對應改善方法

有時候雙眼會突然出現眼皮跳的狀況，除了與風水玄學有關的吉凶兆外，其實還可從醫學的角度了解眼皮跳。以下就為大家整理了5個眼皮跳的成因及對應的改善方法，不相信玄學便相信科學吧！
眼皮跳｜用眼過度
長期使用雙眼、熬夜、壓力過大等都會造成用眼過度，而用眼過度除了令雙眼疲勞外，眼周肌肉的抽動便會引起眼皮跳。不過這些眼皮跳通常都屬偶然發生的情況，大概會在一天發生一至兩次，而且持續時間亦較短，只需要注重休息便可回復正常。若果想迅速舒緩狀況，可以選擇先將頭向後仰，然後通過不停眨眼讓眼周血液變得暢通，從而緩解雙眼的疲勞。
眼皮跳｜咖啡因攝取過多
當攝取過多的咖啡因，便會增加身體中的多巴胺、腎上腺素等興奮性神經的分泌，從而刺激眼部的相應神經，引起眼皮跳的出現，只需要多喝水來稀釋身體中的咖啡因便可改善問題。
眼皮跳｜視力問題
不少人都有視力問題，而當眼睛存在近視、遠視或散光時，視力不清會導致眼睛過度調節，從而引起眼皮跳問題，這時建議可以到眼鏡店佩上適合度數的眼鏡以幫助解決問題。
眼皮跳｜眼睛發炎
當眼部出現結膜炎、砂眼等發炎狀況時，隨着眼睛的狀態亦會有機會引起眼皮跳，同時有機會伴隨眼紅、流眼淚、眼睛痕癢等情況出現，這時候應該盡快尋求眼科醫生，而非隨意使用眼藥水，以防用藥錯誤令眼睛更加不適。
眼皮跳｜神經刺激
如果眼部發炎的情況較為嚴重，除了會有發炎的表徵外，還會同時刺激眼部肌肉的神經，令眼皮跳的情況持續不斷，不但會反覆發作，還會持續幾秒鐘，建議最好盡快尋求醫生幫助，及時治療雙眼問題。