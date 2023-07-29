眼皮跳｜唔一定關左吉右凶事！一文睇清眼皮跳成因+對應改善方法

有時候雙眼會突然出現眼皮跳的狀況，除了與風水玄學有關的吉凶兆外，其實還可從醫學的角度了解眼皮跳。以下就為大家整理了5個眼皮跳的成因及對應的改善方法，不相信玄學便相信科學吧！

眼皮跳｜用眼過度 長期使用雙眼、熬夜、壓力過大等都會造成用眼過度，而用眼過度除了令雙眼疲勞外，眼周肌肉的抽動便會引起眼皮跳。不過這些眼皮跳通常都屬偶然發生的情況，大概會在一天發生一至兩次，而且持續時間亦較短，只需要注重休息便可回復正常。若果想迅速舒緩狀況，可以選擇先將頭向後仰，然後通過不停眨眼讓眼周血液變得暢通，從而緩解雙眼的疲勞。

眼皮跳｜咖啡因攝取過多 當攝取過多的咖啡因，便會增加身體中的多巴胺、腎上腺素等興奮性神經的分泌，從而刺激眼部的相應神經，引起眼皮跳的出現，只需要多喝水來稀釋身體中的咖啡因便可改善問題。

眼皮跳｜視力問題 不少人都有視力問題，而當眼睛存在近視、遠視或散光時，視力不清會導致眼睛過度調節，從而引起眼皮跳問題，這時建議可以到眼鏡店佩上適合度數的眼鏡以幫助解決問題。

眼皮跳｜眼睛發炎 當眼部出現結膜炎、砂眼等發炎狀況時，隨着眼睛的狀態亦會有機會引起眼皮跳，同時有機會伴隨眼紅、流眼淚、眼睛痕癢等情況出現，這時候應該盡快尋求眼科醫生，而非隨意使用眼藥水，以防用藥錯誤令眼睛更加不適。