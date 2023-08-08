眼皮跳吉凶時辰｜左吉右凶VS左凶右吉！不同時辰左右眼眼皮跳對照表 呢個時間跳代表有好運？

眼皮跳吉凶時辰｜左吉右凶VS左凶右吉！不同時辰左右眼眼皮跳對照表 呢個時間跳代表有好

不少人都會突然間眼皮跳，而坊間對於眼皮跳吉凶時辰都有不同的解讀，除了「左吉右凶」或「左凶右吉」外，以下就為大家整理了不同時辰左右眼眼皮跳的對照意義，大家可以當作參考，但不宜太過迷信。

左眼：可能會有意外之喜降臨，屬好運兆頭，但切忌興奮過頭。

眼皮跳吉凶時辰｜丑時：01時～03時前

左眼：家中最近可能會受大小麻煩事困擾，而且短期內無法解決。

右眼：相互牽掛太久的人想念你，有機會是家中長輩或多年好友，有時間不妨聯繫對方。

眼皮跳吉凶時辰｜寅時：03時～05時前

左眼：有朋自遠方來，有機會需要花費請客，但如果與對方不算太過熟悉，可以自行斟酌是否應約。

右眼：家人有機會得到意外之財。

眼皮跳吉凶時辰｜卯時：05時～07時前

左眼：貴人出沒，需要多加留意忽然出現在身邊的朋友。

右眼：有機會發生的危險狀況都會平安順利，吉人自有天相，不用太過擔心。