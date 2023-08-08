眼皮跳吉凶時辰｜左吉右凶VS左凶右吉！不同時辰左右眼眼皮跳對照表 呢個時間跳代表有好運？

不少人都會突然間眼皮跳，而坊間對於眼皮跳吉凶時辰都有不同的解讀，除了「左吉右凶」或「左凶右吉」外，以下就為大家整理了不同時辰左右眼眼皮跳的對照意義，大家可以當作參考，但不宜太過迷信。
眼皮跳吉凶時辰｜子時：23時～01時前
左眼：可能會有意外之喜降臨，屬好運兆頭，但切忌興奮過頭。
右眼：可能有人要請吃飯，雖然可以省錢，但需要自行斟酌對方目的。
眼皮跳吉凶時辰｜丑時：01時～03時前
左眼：家中最近可能會受大小麻煩事困擾，而且短期內無法解決。
右眼：相互牽掛太久的人想念你，有機會是家中長輩或多年好友，有時間不妨聯繫對方。
眼皮跳吉凶時辰｜寅時：03時～05時前
左眼：有朋自遠方來，有機會需要花費請客，但如果與對方不算太過熟悉，可以自行斟酌是否應約。
右眼：家人有機會得到意外之財。
眼皮跳吉凶時辰｜卯時：05時～07時前
左眼：貴人出沒，需要多加留意忽然出現在身邊的朋友。
右眼：有機會發生的危險狀況都會平安順利，吉人自有天相，不用太過擔心。
眼皮跳吉凶時辰｜辰時：07時～09時前
左眼：人際關係會有變好的徵兆，有機會與多年不見的好友再次相遇或與收到朋友的喜訊。
右眼：有機會花費不少冤枉錢，儲蓄不知不覺地消失，需要多加留意帳戶狀況。
眼皮跳吉凶時辰｜巳時：09時～11時前
左眼：有機會獲得好處，而且其他人都會讓你三分。
右眼：家人和自己出門及開車時都需要小心，需要特別注意安全，危險可能埋伏在四周。
眼皮跳吉凶時辰｜午時：11時～13時前
左眼：長期耕耘終於獲得收穫，可以休息一會享受成果。
右眼：有可能會有意外發生，小則遇上出門下雨，大則出現損害身體或健康的意外，需要保持警戒。
眼皮跳吉凶時辰｜未時：13時～15時前
左眼：有機會在賭博上輸掉不少錢財，建議最好遠離賭博。
右眼：有可能會有些微不足道的好事發生，但不會太過影響心情。
眼皮跳吉凶時辰｜申時：15時～17時前
左眼：當下如果有忽發奇想的事便立刻去做，有機會獲得成功。
右眼：異性緣變佳，而且貴人亦是異性，可以多加與他們相處。
眼皮跳吉凶時辰｜酉時：17時～19時前
左眼：雖然有機會為了別人忙前忙後，但同時會有不錯的收穫，屬於助人助己之舉。
右眼：有機會認識到與自己頻率相近的新朋友，可以再與他們混熟一點，增進感情。
眼皮跳吉凶時辰｜戌時：19時～21時前
左眼：有人會指派新的工作給你，建議不用考慮太多，最好盡快答應。
右眼：最近可能有點得意忘形，注意不要太過囂張，以避免小人落井下石。
眼皮跳吉凶時辰｜亥時：21時～23時前
左眼：盡情享受天倫之樂的時間，同時會獲得多方肯定，可以努力挑戰更高。
右眼：小則口舌之爭，大則需要小心官非糾紛。