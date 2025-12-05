睡前玩電話｜開燈/調低亮度等5個正確習慣 減少姿勢不良傷害

不少人都有在睡前使用電話的習慣，不但有機會令視力變差，還會影響睡眠質素，因此需要用正確的姿勢才可以改善相關問題。以下就盤點開燈/調低亮度等5個正確的睡前玩電話行為，讓大家可以減少因姿勢不良造成的傷害。

睡前玩電話｜開燈使用電話

有些人習慣在關燈的情況下使用電話，但屏幕的光線與漆黑的環境會造成特別大的對比，不但會刺激雙眼，還會令眼睛更加疲倦，因此建議在睡前使用電話的時盡量在開燈的環境下使用。如果嫌麻煩不想在睡前離床關燈，可以在床邊設置床頭燈，以免加深近視或散光等視力問題。