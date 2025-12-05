熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-05 16:03:00

睡前玩電話｜開燈/調低亮度等5個正確習慣 減少姿勢不良傷害

分享：
日常保健｜戒唔甩睡前玩電話？！盤點5個正確睡前玩電話行為 減少姿勢不良傷害

日常保健｜戒唔甩睡前玩電話？！盤點5個正確睡前玩電話行為 減少姿勢不良傷害

不少人都有在睡前使用電話的習慣，不但有機會令視力變差，還會影響睡眠質素，因此需要用正確的姿勢才可以改善相關問題。以下就盤點開燈/調低亮度等5個正確的睡前玩電話行為，讓大家可以減少因姿勢不良造成的傷害。

睡前玩電話｜開燈使用電話

有些人習慣在關燈的情況下使用電話，但屏幕的光線與漆黑的環境會造成特別大的對比，不但會刺激雙眼，還會令眼睛更加疲倦，因此建議在睡前使用電話的時盡量在開燈的環境下使用。如果嫌麻煩不想在睡前離床關燈，可以在床邊設置床頭燈，以免加深近視或散光等視力問題。

手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 手機手｜2招手指手腕伸展 紓緩手指關節痛（am730製圖） 不少人都有睡前躺在床上玩電話的習慣。 在陰暗的環境下使用電話容易影響視力。 建議最好開燈或使用床頭燈。

睡前玩電話｜調低電話亮度

除了在開燈的情況下使用電話，建議使用電話時調低電話亮度，以防電話藍光對雙眼的傷害。而大部份電話都設有夜間模式，可以設定在晚上自動開啟，令螢幕光線呈暖黃光，減少亮度對雙眼的刺激。

adblk5
玩手機姿勢｜在家中可以放置在手機架，能夠調校高度的最好。 玩手機姿勢｜外出沒有枱面時，可將一手橫置胸前，以墊高拿手機的手的上臂，便可升高手機而不感疲累。 玩手機姿勢｜雙手輪流用手機，可以減低手指問題，也可訓練非慣用手的靈活性。 玩手機姿勢｜善用語音輸入法，可減低輸入文字的需要，減輕手指的負擔。 日常使用的電話亮度在黑暗中可能會過光。 建議可以開啟夜間模式。 同時可以通過設定調校亮度。

睡前玩電話｜保持正確姿勢

無論什麼時候，使用電話的時候都應該保持正確的姿勢，而睡前更加切記不要側臥使用電話，以免造成左右眼視力偏差，或令雙眼感覺到膨脹感。 而俯臥玩電話的姿勢亦會對身體造成傷害，因此最好以仰臥或坐着的姿勢使用電話，而電話屏幕屏幕亦應該向下傾斜45度左右，以防止頸部因僵直而感到不適。

側臥使用電話容易造成左右眼視力出現偏差。 俯臥和托腮玩電話的姿勢亦會對身體造成傷害。 建議最好坐起來或以仰臥的姿勢使用電話。

睡前玩電話｜控制時間距離 

為免視力因長期使用電話而變差，建議眼睛與電話最少保持30至50厘米的距離，而且需要控制睡前使用電話的時間。若在睡前長期使用，不但會影響視力，甚至會影響睡眠質素，讓腦部因影像而造成難以入眠，甚至失眠的問題，因此建議限制自己最多使用30分鐘便放下手機入睡。

使用電話的時候距離不宜太近。 最少需要保持30至50 cm的距離。 使用時間亦最好控制在30分鐘內。

睡前玩電話｜盡量不在床上使用

大部份人都有睡前使用手機的習慣，比起改善各種姿勢，其實最好就盡量不要躺在床上使用，建議可以先在梳化或座椅上以正確的坐姿使用，當眼睛感到疲倦或視力開始模糊時便放下手機上床睡覺。這樣做不但可以防止雙眼過份疲勞，還可以幫助更快入睡，改善睡眠質素。

3組拉筋方法助紓緩腰部痛楚

建議最好不要在床上使用電話。 可以先在梳化或椅子上使用。 使用時亦需要注意姿勢。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 