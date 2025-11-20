秋冬養生茶｜蘋果肉桂茶、黃芪補茶等5款熱飲　趕走手腳冰冷流鼻水

秋冬天氣乾燥且多變，不少人都會出現手腳冰冷、鼻塞、鼻水狂流等問題，令人有秋冬多病的感覺。以下就教大家蘋果肉桂茶、黃芪補茶、養生奶茶、葛根辛夷花茶5款養生熱飲食譜，多喝可以舒緩相關病症，趕走秋冬不適！

清熱滋潤｜梨蜜水 秋冬天氣乾燥，起床時常有痰多乾咳的情況，這時候多飲用梨蜜水就可以調節身體。梨蜜水由梨、生薑和蜜糖泡製而成，梨生津滋潤 、清熱化痰的作用，再配合温和醒脾的生薑，不但可平衡梨的寒涼，還可以暖和身體，而蜜糖亦有潤燥的作用，更可減低生薑的刺激，整個配搭十分均勻，特別適合秋冬飲用。 梨蜜水材料： 梨2000g／生薑200g／蜜糖 適量 梨蜜水做法 先將生薑洗淨，然後去皮切絲再榨汁備用。 將梨洗淨去核，然後榨汁備用。 將榨好的梨汁、生薑汁和蜜糖一起放入鍋中，然後攪拌均勻。 用大火熬煮15分鐘後，以過濾網過走殘渣，再用小火熬煮至粘稠狀 熄火待冷卻後裝瓶冷藏保存，每次飲用時倒出2湯匙，加入適量水攪拌均勻即可。

告別鼻塞｜葛根辛夷花茶 天氣乾燥除了有痰多咳嗽的問題，鼻塞、鼻水狂流等問題亦是不少人的煩惱，而葛根和辛夷花都具有驅散風寒，幫助肺 氣恢復順暢運行的功效，有效減輕鼻塞症狀，令鼻腔保持暢通，因此可飲用葛根辛夷花茶改善問題。不過需注意每日的飲用量要控制在600mL以內，以免令身體攝取過量，適得其反。 葛根辛夷花茶材料： 葛根 6g／辛夷花 2g／紫蘇葉 6g 葛根辛夷花茶做法 把所有的藥材洗乾淨備用。 將藥材放入杯中，用熱水燜泡至變深色即可。

舒緩經痛｜蘋果肉桂茶 不少女性都有經痛的困擾，而在冬天的時候要更會因為宮寒而變得更加嚴重，建議可飲用酸甜温和的蘋果肉桂茶調理。蘋果具有滋養的作用，配合温性的肉桂，可以令整體更加温和。而且紅茶性溫，具有暖胃的功效，可以幫助身體調和經痛的不適。 蘋果肉桂茶材料： 蘋果 1個／肉桂3g／紅茶茶包 1個／黃糖15g 蘋果肉桂茶做法 蘋果去皮切小，與黃糖一起放入鍋中。 以中小火翻炒6分鐘。 當蘋果變成焦糖色，乾燥至沒有液體狀時便加入400mL清水，再和肉桂煮開。 放入紅茶茶包，浸入鍋中上下5次即可。

增強抵抗力｜黃芪補茶 天氣寒冷容易令寒氣入侵身體，需要增強抵抗力以防止生病，而黃芪就具有補氣的作用，可以令身體快速調整至應對病毒入侵的最佳狀態，再配合補脾胃的白朮和防護作用的防風，身體就可處於抵抗力滿滿的狀態，防止病毒入侵。 黃芪補茶材料： 黃芪4g／白朮4g／防風 2g 黃芪補茶做法 用500mL左右的滾水燜泡即可。