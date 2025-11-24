秋冬養生｜奇異果/西柚/提子等7款水果防乾燥！直接食用勝果汁

秋冬季天氣特別乾燥，除了多喝水補充水份外，日常還可以多吃水果來預防乾燥。以下就為大家盤點奇異果/西柚/提子/梨/柑橘/蘋果/火龍果7款含有補水成份的水果，直接食用比起榨成果汁更有效！
補水水果｜梨
秋冬季屬於梨的旺季，一個梨中一般含有約85%的水分，多吃你有助補充水份，而且含有潤肺、緩解乾燥的作用，有效改善因天氣乾燥而引起的不適。
清甜滋潤的雪梨
補水水果｜柑橘
柑橘與一般的橙不同，通常在秋天尤為成熟，不但含有豐富的膳食纖維和維他命，還可以充分補充水份，緩解乾燥及便秘，因此特別適合在秋冬季食用。不過注意進食太多的話有機會令皮膚呈橙色，需要注意進食量。
補水水果｜提子
提子中含有大量的水份，由於通常都會連水果皮食用，所以更容易被人體吸收，除了含有補水作用外，提子中的花青素還有助修補皮膚中的膠原蛋白，讓皮膚在秋冬季的乾燥中仍能保持彈性。
補水水果｜蘋果
蘋果屬於四季皆宜的水果，但由於蘋果中含有大量的水份及保濕成份，因此在秋冬季進食有效對皮膚進行補水的作用，效果比其他季節更為顯著。
補水水果｜西柚
如果不想吃糖粉太高的水果，可以選擇進食含有豐富維他命C和P西柚，通過增強毛孔及皮膚的彈性，不但有效鎖緊皮膚的水份，還能對抗皮膚乾燥的不適。
補水水果｜奇異果
奇異果含有豐富的膳食纖維、維他命C及水份，不但可以為身體補充水份，緩解皮膚乾燥，還有助潤腸排便，舒緩因乾燥缺水而引起的秋冬便秘問題。
補水水果｜火龍果
火龍果含有豐富的膳食纖維，有效促進腸臟蠕動，對緩解因秋冬乾燥而引起的便秘特別有效。同時含有豐富的花青素，不但有助於皮膚補水，還有抗氧化的功效，對於乾燥的皮膚特別有幫助。