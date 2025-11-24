熱門搜尋:
立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-11-24 17:40:00

秋冬養生｜奇異果/西柚/提子等7款水果防乾燥！直接食用勝果汁

分享：
秋冬養生｜多吃水果防乾燥！盤點7款補水水果 奇異果/西柚/提子 直接食用勝果汁

秋冬養生｜多吃水果防乾燥！盤點7款補水水果 奇異果/西柚/提子 直接食用勝果汁

秋冬季天氣特別乾燥，除了多喝水補充水份外，日常還可以多吃水果來預防乾燥。以下就為大家盤點奇異果/西柚/提子/梨/柑橘/蘋果/火龍果7款含有補水成份的水果，直接食用比起榨成果汁更有效！

補水水果｜梨 

秋冬季屬於梨的旺季，一個梨中一般含有約85%的水分，多吃你有助補充水份，而且含有潤肺、緩解乾燥的作用，有效改善因天氣乾燥而引起的不適。

清甜滋潤的雪梨

adblk5
秋冬季多吃水果有效緩解乾燥，但並非所有水果都含有豐富的水份。 梨的水份含量特別豐富，特別適合在秋冬食用。 燉梨、梨湯等亦是生津解渴的好幫手。

補水水果｜柑橘 

柑橘與一般的橙不同，通常在秋天尤為成熟，不但含有豐富的膳食纖維和維他命，還可以充分補充水份，緩解乾燥及便秘，因此特別適合在秋冬季食用。不過注意進食太多的話有機會令皮膚呈橙色，需要注意進食量。

中國地理小知識｜盛產砂糖桔中國水果第一大省是廣西！

柑橘在秋冬的產量尤其豐富。 不但有效補充水份，還可以補充維他命C。 吃太多的話皮膚會變得較橙，需要特別留意。

補水水果｜提子

提子中含有大量的水份，由於通常都會連水果皮食用，所以更容易被人體吸收，除了含有補水作用外，提子中的花青素還有助修補皮膚中的膠原蛋白，讓皮膚在秋冬季的乾燥中仍能保持彈性。

葡萄功效｜青提子抗氧化 識食要連皮食抗衰老兼防癌

葡萄功效｜青提屬高糖水果 兩類人需要慎吃 葡萄功效｜幸而升糖指數只有53，剛好屬於低的類別，食用後不會令血糖大幅上升。. 葡萄功效｜每100克的青提子，大約有70千卡路里熱量，主要由15.5克的糖分提供，比一水果如橙、蘋果等為高。. 葡萄功效｜但由於始終屬於高糖，糖尿病患者進食的話必須控制分量，而且最好用作餐與餐之間的小食，不宜與正餐同吃。 葡萄功效｜另一方面，青提屬高鉀食品，腎病患者食用前宜先諮詢醫護人員。

補水水果｜蘋果 

蘋果屬於四季皆宜的水果，但由於蘋果中含有大量的水份及保濕成份，因此在秋冬季進食有效對皮膚進行補水的作用，效果比其他季節更為顯著。

蘋果功效｜預防心臟病兼減肥含豐富抗氧化物抗癌症

補水水果｜西柚 

如果不想吃糖粉太高的水果，可以選擇進食含有豐富維他命C和P西柚，通過增強毛孔及皮膚的彈性，不但有效鎖緊皮膚的水份，還能對抗皮膚乾燥的不適。

蘋果屬於四季皆宜的水果。 可以作為簡單的下午茶食用。 西柚屬於糖分較低的水果，適合不太嚐甜人士食用。

補水水果｜奇異果 

奇異果含有豐富的膳食纖維、維他命C及水份，不但可以為身體補充水份，緩解皮膚乾燥，還有助潤腸排便，舒緩因乾燥缺水而引起的秋冬便秘問題。

奇異果營養｜維他命C為橙的兩倍功效包括抗氧化延緩衰老

補水水果｜火龍果 

火龍果含有豐富的膳食纖維，有效促進腸臟蠕動，對緩解因秋冬乾燥而引起的便秘特別有效。同時含有豐富的花青素，不但有助於皮膚補水，還有抗氧化的功效，對於乾燥的皮膚特別有幫助。

火龍果熱量低 可抗氧化減慢性病風險

adblk6
奇異果含有豐富的維他命C和膳食纖維，有效緩解因秋冬乾燥而引起的便秘問題。 如果怕奇異果太酸的話，可以選擇同樣含有豐富膳食纖維及維他命C的黃金奇異果。 火龍果同樣有效促進腸臟蠕動，以緩解乾燥便秘不適。

ADVERTISEMENT

有著數！大派南記米線套餐 ！立即登記👇

ad