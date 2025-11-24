秋冬養生｜奇異果/西柚/提子等7款水果防乾燥！直接食用勝果汁

秋冬季屬於梨的旺季，一個梨中一般含有約85%的水分，多吃你有助補充水份，而且含有潤肺、緩解乾燥的作用，有效改善因天氣乾燥而引起的不適。

柑橘與一般的橙不同，通常在秋天尤為成熟，不但含有豐富的膳食纖維和維他命，還可以充分補充水份，緩解乾燥及便秘，因此特別適合在秋冬季食用。不過注意進食太多的話有機會令皮膚呈橙色，需要注意進食量。

補水水果｜蘋果

蘋果屬於四季皆宜的水果，但由於蘋果中含有大量的水份及保濕成份，因此在秋冬季進食有效對皮膚進行補水的作用，效果比其他季節更為顯著。

補水水果｜西柚

如果不想吃糖粉太高的水果，可以選擇進食含有豐富維他命C和P西柚，通過增強毛孔及皮膚的彈性，不但有效鎖緊皮膚的水份，還能對抗皮膚乾燥的不適。