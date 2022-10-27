智慧生活丨按需計量 共享辦公即服務 WeWork重塑彈性上班定義

「共享」概念於近年盛行，這種將社會資源更有效分配的經濟模式，衍生一系列房地產應用場景，包括共享辦公室，而美國WeWork正是當中的龍頭代表，因應熱潮這種辦公空間租賃方案，業務迅速擴展至全球。惟一場世紀疫症，扭轉了辦公生態，幾乎摧毀WeWork的根基。然而公司能夠及時轉身，透過「一切皆服務」(Anything as a Service, XaaS)經營模式，結合現今彈性上班、混合辦公等彈性工作新常態，為平台找出商機。WeWork香港及台灣區總監梁君靖Stephen認為，「我們提供的服務完全切合企業『Work from Anywhere』的需要，亦為用戶重塑辦公空間，同時提倡及灌輸『工作與生活的平衡』重要性。」

混合辦公規模 取決工作性質

疫情下員工追求彈性工作安排，不少企業紛紛推行混合辦公或流動辦公模式，即使疫情緩和，已有企業宣布永久採用上述的上班模式，以符合員工的期望。對於這種不可逆轉之趨勢，Stephen引述市調機構CBRE的研究，「今年6月CBRE發表調查報告，指出逾六成亞太地區企業持續奉行混合辦公模式，其中28%會採取一半辦公室、一半遙距工作的比例。」隨著軟硬件配套已趨成熟，他認為未來辦公空間的資源應用將重新衡量。然而企業混合辦公的實施規模，Stephen稱必須取決於員工的工作性質，不能一味全部遙距工作，合適的辦公空間仍有其重要性。他解釋，「例如從事客戶服務等講求專業的互動接觸，沒有固定的工作間將影響客戶體驗，降低生產力。」

會員制度 由隨心座至跨地區流動工作

過去WeWork予人印象，類似工廈劏房租賃的經營模式，將龐大辦公室分拆成不同面積的空間，配以共用會議室等設施，供負擔不起租金的初創、中小企等，以較低成本租用進駐。然而這種模式欠缺獨特性，令市場上湧現更多類似的共享工作空間，更有地產商增添共享辦公室部門來搶生意，還有品牌設計「電話亭」放置在商場時租的一人工作間。WeWork為了保持市場競爭力，Stephen指出引入按需計量收費及會員制度，以「即服務」方式將辦公室各項設施分拆，供租戶彈性使用。他舉例，「我們提供短或長期私人辦公室空間租賃服務，由一人工作的隨心座、團隊協作的專屬共享辦公桌，以至深受初創歡迎的私人辦公室及應付經常跨區見客的流動工作位置，WeWork都能為任何規模的公司提供具創造力及商務專用的工作環境。」他又指WeWork會議室組合，供會員按小時或以購買使用期為半年的現金券方式，租用全港不同大小的會議及活動空間，並可透過 《WeWork GC》app輕鬆提前預訂。此外簡單如「WeWork Day Pass」一日會籍，提供「即用即付」一日選擇，方便人才及企業更靈活地按需要享用多個服務點的辦公空間服務。「甚至『WeWork All Access』會籍計劃，分為全國通(Greater China Pass)及全港通(Hong Kong Pass)兩款選擇，按月收費方式讓不同規模的企業盡享WeWork大中華區內逾80個辦公地點及會議室。」他補充。