智能腕錶丨潛水錶面設計 檢測房顫 記錄最大攝氧量 專業級ScanWatch Horizon

Withings HK早前推出醫療級智慧腕錶ScanWatch Horizon，結合高端潛水時計錶盤設計，包括帶有激光雕刻標記的不銹鋼旋轉表圈，備有潛水練習的標準代碼以及Luminova空心錶針、指示器等，方便在光線不足的情況下使用。產品採用防反射塗層和鈦金屬飾面的藍寶石玻璃外殼，並配有彈性更強的橡膠腕帶可供替換，適合運動使用。此外，它擁有30天電池壽命和10ATM防水性能，只要連接《Health Mate》應用程式，即可進行記錄和監控。

ScanWatch Horizon具備房顫檢測功能，用家可按需要30秒內獲取醫療級心電圖(ECG)，通過主動心臟掃描功能，識別用家心律跡象。該設備可以通過其嵌入式PPG傳感器監測心率，即使用戶沒有心悸，也會提醒用戶注意潛在的心臟事件。另外，手錶採用一種獨特的算法檢測夜間呼吸障礙(睡眠窒息症的跡象)，透過內置的加速度計和光學傳感器收集血氧水平、心率、運動和呼吸頻率。而且手錶還提供複雜的睡眠監測和睡眠模式分析，包括睡眠的長度、深度和質量。再者，產品能夠識別30多項日常運動，包括追蹤步數、卡路里、海拔、鍛煉路線等參數，它能估計最大攝氧量來提供健身水平評估。

售價方面，ScanWatch Horizon售4,298港元，現已上市。