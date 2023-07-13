移民加拿大｜大陸女教人拎香港永居去全世界「薅羊毛」陸網民反因1事憂移民失敗？

最近加拿大放寬對港人的移民政策，只要擁有香港永久居民身分，便可以在加拿大工作一年後獲得移民資格。這項消息一岀，除了香港人感到開心外，更有不少擁有香港永居的大陸人直呼「機會來了」！
大陸女網上教人用香港身份向世界「拎著數」
該名大陸女生稱自己以香港身份在全世界「薅羊毛（拎著數）」，指自己突然發現香港身份可以在全世界「瘋狂薅羊毛」。因此她於小紅書上以此為題向廣大的大陸網民無私分享，更稱可由工作到住屋都有「羊毛」可「薅」。
受惠於加拿大救生艇計劃放寬：香港永居只需工作一年
她於片頭便激動地表示，加拿大昨天岀了一個新政策，取消所有香港居民在加拿大的學歷要求。她強調只要你擁有香港永居便可在加拿大工作一年，然後獲得加拿大「楓葉卡」。她又表示，「身邊有4個朋友已經跑去申請」。
港人在深圳買樓五折
其後她又指內地也有很多「羊毛」讓香港永居「薅」，她表示深圳前幾天的房屋政策發表港人在深圳買房半價，而前提是要已連續交了五年的「社保」。她強調沒有交「社保」不用擔心，提醒大家只要找個深圳人結婚就可以了，「如果你單身的話可以在深圳找個對象，順便買房半價」。
大灣區搶香港人才：薪水都3､5萬起跳
最後她又表示「現在擁有香港身份，不論是境內還是境外，都要瘋狂薅羊毛，先不算香港身份本身擁有的福利，現在到大灣區工作，薪水隨便都能3到5萬。」她全條影片都在宣傳香港永居身份的好處，標題更寫明「拿一個香港身份，然後去全世界薅羊毛」。
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陸網民看完「心郁郁」但因1事憂移加失格
不少大陸網民看完後都表示心動，而部份擁有香港永居的陸網民更想直接行動，但卻有小部分人表示憂慮，指「（移加）不會政治審查嗎？我以前有發過一些愛國言論會有影響嗎？有聽説過如果有關ZZ（政治）的好像都不會批」。