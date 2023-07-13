移民加拿大｜大陸女教人拎香港永居去全世界「薅羊毛」陸網民反因1事憂移民失敗？

最近加拿大放寬對港人的移民政策，只要擁有香港永久居民身分，便可以在加拿大工作一年後獲得移民資格。這項消息一岀，除了香港人感到開心外，更有不少擁有香港永居的大陸人直呼「機會來了」！

大陸女網上教人用香港身份向世界「拎著數」 該名大陸女生稱自己以香港身份在全世界「薅羊毛（拎著數）」，指自己突然發現香港身份可以在全世界「瘋狂薅羊毛」。因此她於小紅書上以此為題向廣大的大陸網民無私分享，更稱可由工作到住屋都有「羊毛」可「薅」。

受惠於加拿大救生艇計劃放寬：香港永居只需工作一年 她於片頭便激動地表示，加拿大昨天岀了一個新政策，取消所有香港居民在加拿大的學歷要求。她強調只要你擁有香港永居便可在加拿大工作一年，然後獲得加拿大「楓葉卡」。她又表示，「身邊有4個朋友已經跑去申請」。

港人在深圳買樓五折 其後她又指內地也有很多「羊毛」讓香港永居「薅」，她表示深圳前幾天的房屋政策發表港人在深圳買房半價，而前提是要已連續交了五年的「社保」。她強調沒有交「社保」不用擔心，提醒大家只要找個深圳人結婚就可以了，「如果你單身的話可以在深圳找個對象，順便買房半價」。