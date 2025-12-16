結業潮｜蔡瀾評為「香港最正宗馬來西亞菜」灣仔23載老牌莎巴馬來西亞餐廳租約期滿將再度停業(獨家)

又多一家本地老字號餐廳結業！早年獲馬來西亞政府認證為香港正宗馬來西亞餐廳、屹立灣仔23年歷史的老牌莎巴馬來西亞餐廳，因市道不景氣，向《am730》記者率先披露即將停業，下年2026年2月7日為最後營業日。

莎巴馬來西亞餐廳原先位於謝斐道，由吉隆坡華人葉進財（財哥）於2002年創辦，身兼大廚的財哥選用馬來西亞香料如馬拉盞、蝦膏磚、咖喱粉、紅椒粉、黃薑粉等入饌，憑地道口味成為馬來西亞領事館及馬來西亞旅遊促進局職員的飯堂，更連續十年獲米芝蓮美譽。食家蔡瀾也在其著作《蔡瀾常去食肆》中推介，稱莎巴為「香港最正宗的馬來西亞菜」，又讚「肉骨茶也是至今在香港嘗到最好的，海南雞飯也做得出奇的好吃。」蔡瀾也愛吃店裡的咖喱魚頭、福建炒麵、拌以豬油渣的炒貴刁、香料濃的巴東牛肉。

招牌作海南雞飯選用三黃雞，浸秘製雞水時間拿捏得宜，再過冷河，令雞皮爽雞肉嫩滑。薑蓉和辣醬由財哥調製，味道天然；馬來西亞黑醬油典型的濃稠。雞油飯加入自家煉製的雞油、乾蔥、蒜蓉、香茅一齊煲飯，油香味濃。肉骨茶做法講究，先以慢火2小時熬煮豬骨湯，隔渣後後加入腩排、當歸、黨蔘、紅棗、桂圓、杞子及甘草等再熬6小時，藥材味突出，味道甘甜。喇沙湯落足香料如蝦米、咖喱葉等每天熬煮，重椰汁香。

曾停業3年重開

直到2019年10月因加租被逼結業，令一眾熟客深感可惜。事隔3年，財哥於2022年夥拍合作廿年徒弟阿榮捲土重來，帶領其他徒弟原有班底同區重開。餐廳面積比以前細一半，約六百多呎，餐牌選擇也隨之刪減，保留昔日受歡迎菜式，並新增少許新菜。「疫情時大家留港人流反而更好，但係兩年前開關後，生意下跌三分之一。午市生意ok，多附近上班一族客幫襯，但晚市成條街都無人，其他食肆都嗌晒救命！咁嘅大環境市道，迫於無奈實在好難經營落去！」財哥對記者說。

由於舖位租約期至下年2026年2月14日完結，他們決定提早一個星期執拾，營業至2月7日。財哥心痛不捨說：「呢間餐廳廿年心血梗係唔捨得，但都無辦法，唔到我唔放棄。未來日子都未諗點算，我好鍾意香港，會繼續留喺香港。希望大家喺餘下日子繼續支持我哋！」