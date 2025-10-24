維港海上大巡遊四大角色搶先登陸金鐘站 多啦A夢首度車站廣播/滑嘟嘟快閃現身

香港年度盛事「維港海上大巡遊by AllRightsReserved」將於10月25日正式開幕。參與巡遊的4大主角多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU率先登陸金鐘站及多個車站，與粉絲見面。當中多啦A夢更加首次進行車站廣播，滑嘟嘟於指定時間快閃現身金鐘站！

參與巡遊的4大主角率先登陸金鐘站

金鐘站大變身！ 即日起，金鐘站不同角落大變身。四大角色將會登上金鐘站E出口的玻璃幕牆，粉絲不妨與陸上最大的宣傳牆打卡。訪客乘坐港鐵途經金鐘站到會場時，更可以發現站內牆壁和扶手電梯等已經換上主題裝置，金鐘站及會展站的客務中心同步換上新裝飾，為活動增添氣氛。

同步現身車站 牆柱 粉絲同時可於中環站、銅鑼灣站、尖沙咀站、旺角站及紅磡站的牆柱發現四大巡遊角色蹤影。落馬洲站到境大堂亦以角色造型主題作裝飾，歡迎內地遊客。