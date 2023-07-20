網上熱話｜內地人分享免費遊港新攻略：瞓避暑中心、瞓中大！仲有1地方可又食又住零消費

窮遊對於香港人來説，可能只是住青年旅館，或吃平一點。而內地現時竟興起了「特種兵旅遊」，只要在小紅書上搜尋該關鍵字，便會有一大堆攻略。而香港自通關後，有關的攻略就越見越多！上次介紹的做「麥難民」，到體育館梳洗已算最低級的做法，原來到避暑中心、中大才是「聰明」的做法。而「白金級特種兵」是有1隱藏地點，竟可免費又食又住！

小紅書現「香港免費住宿攻略」 近日內地遊客訪港人數不斷上升，因此酒店住宿價格也上調。而部份想窮遊香港的內地遊客，開始於網上分享獲得免費住宿的攻略。

1. 避暑中心 香港的避暑中心本是社會福利設施，政府的本意是讓有需要人士於酷熱天氣下有一個休息的地方。而這「有需要人士」的介定可能有些灰色地帶，使內地遊客認為他們也可以作旅遊住宿，甚至有一個小紅書賬戶定期更新避暑中心的開放時間及詳細地址。這個賬户更在帖文中加入「#香港旅遊」、「#旅遊特種兵」等字眼。

2. 香港中文大學 在小紅書上搜尋「香港免費住宿」，竟然還有岀現「中大免費校內住宿攻略」，該名男子表明自己是「亂入」，並不是中大的學生。他更清楚列岀可免費過夜的書院是「何善衡工程學大樓」及「康本園」，兩棟大樓都有「帶電插座」，而想淋浴更可去到「科學館G層」。他坦言又有免費wifi，還有保安，「咱就是説可以直接住校了」。而留言區則有人質疑，「不是學生怎進」，他則表示只要登記身份信息便可。

3. 錫克廟 而最後一個隱藏免費又食又住的地方，竟然是宗教場所「錫克廟」。有小紅書用户以「錫克教廟為新來香港有需要人士提供合15天住宿」為題，指「錫克教廟還為新來港有需要人士免費提供長達15天住宿（數量有限，建議去之前先聯錫克教

廟)，並向他們開放免費社區廚房，每星期提供約5000份免費餐點。廟對外開放，無論宗教信仰、膚色及種族，均可入住。」下方帖文中也加上了「#香港旅遊」、「#旅遊特種兵」等字眼。