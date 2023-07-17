網上熱話｜內地男住香港瑞吉酒店可用房咭打開鄰房門 事後投訴反被無視兼要做1事？！

岀門在外選擇一間安全舒適的酒店是不少旅客最看重的事，而按正常邏輯來説，五星級的酒店不論是安全性還是舒適度來說應該都是最高的。可是近日竟然有一名內地男遊客於網上發文，指香港的五星級瑞吉酒店不安全！

內地男大鬧香港瑞吉酒店不安全 稱：直接拿卡刷開了隔壁房間！ 該名內地男子以「避雷香港瑞吉酒店，直接拿卡刷開了隔壁房間」為題，指自己生日時入住了瑞吉酒店的1906號房。他乘電梯後走在黑黑的走廊時，看不清房間的號碼，把1905旁的1903認錯為1906。然後詭異的一幕便發生了，他1906的卡竟可打開1903的房門！他當時亦被滿地的行李及床上的衣物嚇到手抖並退岀房門。

投訴酒店有安全漏洞反被以9字大罵 理所當然的他走到酒店前台投訴此事，可是酒店事後卻怪責他「break into other guest room is your own mistake (闖入他人房間是你錯) 」。他直言「沒有任何賠償不説，態度還極傲慢，不知道是不是被歧視」，更認為在香港的歧視已經多得不見怪了。