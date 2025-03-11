打工仔最關心的當然是人工，有時做到好辛苦好大壓力，諗起份糧至少都叫有動力堅持。近日財政預算案宣布公務員即將凍薪，意指一眾公務員來年冇得加人工，引起大批網民熱烈討論。有任職marketing的網民就在社交平台，分享聘用前公務員的有趣事跡，更直至對方的工作表現令他「忍唔住反眼」。

公務員凍薪成熱門話題 打工仔若然人工與付出不相符，相信不少人都會考慮轉工。近日財政預算案就宣布公務員即將凍薪，意指一眾公務員來年將冇得加人工，在公務員怨聲載道的情況下，一眾非公務員就對政策表示十分滿意，更引起熱烈討論。

任職Marketing網民分享聘用前公務員事跡 一位自稱任職marketing的網民在社交平台發文，表示公司曾聘用一位前公務員，對方上一份工「係政府工做junior」，但其實人工「可媲美私人市場嘅manager」。對方「覺得公務員冇得發揮，所以轉工」，惟私人公司用經理級數的人工聘用他，事後卻發現他認知的工作範圍僅得「訂文具、處理文書同埋行政嘢」。更分享驚人事跡，指有一次叫對方幫忙傳真，對方一直堅持未能成功傳真，後來發現他竟以為網站參數是傳真號碼，令發文者不禁表示「見到佢做嘢嘅方式，成日都忍唔住反眼」。

非公務員贊同凍薪：凍多幾年都未平手 發文者於文末公開表示「講真，凍薪都已經高過出面同一職位好多」、「凍多幾年都未平手啦」，又以文中主角為例，直斥對方拿著經理級人工，理應做到「做策略、做決策，甚至帶領團隊」，可惜人工與能力不相配，亦正正反映出公務員的薪酬較私人公司高很多。而一眾非公務員網民亦贊同凍薪，更形容「佢哋係未喺出面捱過嘅溫室小花」。