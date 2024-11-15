網上熱話｜網民列10大無料上司特徵 特別需要下屬尊重 網民認同：中晒！

對打工仔來說，一個好上司確實十分重要，又做到嘢又撐下屬的上司，對團隊來說影響極大。可惜未必個個打工仔都好彩地擁有一個好上司，近日有網民細數10大無料上司的特徵，引來大批網民留言表示贊同。

網民列10大無料上司特徵 近日有網民在社交平台上以「無料嘅上司，通常都有以下特徵」為題發文，並在文中細數10大無料上司的特徵，以下大家一起看看你的上司又中唔中呢！

1.特別需要下屬尊重，仲要尊重出樣 2.鍾意鬧下屬做錯嘢，並且無限放大 3.Keep住自己睇起上嚟好忙

4.小事細心，大事糊塗 5.著重自己嘅經驗，但只流於形式，領悟唔到當中嘅因果關係 6.成日拎大老細出嚟壓啲下屬 7.同其他部門不和

8.對於grammatical mistake特別重視，但對於主要論點又特別忽視，甚至根本理解唔到 9.自己識嘅嘢要求特別高，自己唔識嘅嘢就輕易俾下屬過關，結果顧全唔到大局 10.容不下唔同嘅意見，彷彿挑戰佢權威就係死罪，因為事實上佢真係無權威可言

網民認同：真係中晒 以上10點引來大批網民留言熱議，有網民反駁指「但點解做到你上司？就係有你睇唔到嘅位」，結果有大量網民回應道「時代紅利，有啲上司真係坐返來」，亦有留言表示「好X有feel，簡直講緊我老細」、「仲有成日大大聲講佢啲偉論，其實其他人覺得佢好X嘈」，更有人揚言「女上司更加麻煩，情緒不穩，大細超比男上司更出面」。