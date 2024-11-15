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生活
2024-11-15 13:00:00

網上熱話｜網民列10大無料上司特徵 特別需要下屬尊重 網民認同：中晒！

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網上熱話｜網民列10大無料上司特徵 特別需要下屬尊重 網民認同：中晒！

網上熱話｜網民列10大無料上司特徵 特別需要下屬尊重 網民認同：中晒！

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對打工仔來說，一個好上司確實十分重要，又做到嘢又撐下屬的上司，對團隊來說影響極大。可惜未必個個打工仔都好彩地擁有一個好上司，近日有網民細數10大無料上司的特徵，引來大批網民留言表示贊同。

圖片來源：MBC《上司實習生》劇照

圖片來源：MBC《上司實習生》劇照

網民列10大無料上司特徵

近日有網民在社交平台上以「無料嘅上司，通常都有以下特徵」為題發文，並在文中細數10大無料上司的特徵，以下大家一起看看你的上司又中唔中呢！

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圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

1.特別需要下屬尊重，仲要尊重出樣

2.鍾意鬧下屬做錯嘢，並且無限放大

3.Keep住自己睇起上嚟好忙

圖片來源：MBC《上司實習生》劇照

圖片來源：MBC《上司實習生》劇照

4.小事細心，大事糊塗

5.著重自己嘅經驗，但只流於形式，領悟唔到當中嘅因果關係

6.成日拎大老細出嚟壓啲下屬

7.同其他部門不和

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照

8.對於grammatical mistake特別重視，但對於主要論點又特別忽視，甚至根本理解唔到

9.自己識嘅嘢要求特別高，自己唔識嘅嘢就輕易俾下屬過關，結果顧全唔到大局

10.容不下唔同嘅意見，彷彿挑戰佢權威就係死罪，因為事實上佢真係無權威可言

圖片來源：TVB《不懂撒嬌的女人》劇照

圖片來源：TVB《不懂撒嬌的女人》劇照

網民認同：真係中晒

以上10點引來大批網民留言熱議，有網民反駁指「但點解做到你上司？就係有你睇唔到嘅位」，結果有大量網民回應道「時代紅利，有啲上司真係坐返來」，亦有留言表示「好X有feel，簡直講緊我老細」、「仲有成日大大聲講佢啲偉論，其實其他人覺得佢好X嘈」，更有人揚言「女上司更加麻煩，情緒不穩，大細超比男上司更出面」。

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圖片來源：Threads 圖片來源：Threads 圖片來源：Threads

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