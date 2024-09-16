辭職前必讀：6個重要問題幫你確定是否真的準備好

辭職大抵可以分成兩個心態：一、長久積怨，處心積慮，準備周詳，鋪好條辭職路；二、做到氣憤或不服氣時，心裏面就會開始默唸：「我要炒你魷魚！」然後裸辭。前者如找到更好路數，當然更好；如果是後者，則是怕因一時之氣而下了錯誤決定，繼而後悔莫及。那麼如何分辨自己辭職之心不是一時衝動？先問問自己以下問題，多了解自己的辭職心態。 文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台Jobsdb提供

辭職心理六問：現實VS將來VS理想 1 對於目前的工作，你最喜歡／不喜歡的是甚麼？ 放下情緒，拿出紙和筆，就你目前的工作崗位，寫下喜歡與不喜歡的地方，作一比較。如果喜歡的比不喜歡的多，或許這份工作仍然有你值得留低的地方；反之，如不喜歡的比喜歡的多，你就該好好考慮下一步該怎樣部署。不過，你也可以仔細再辨別一下，不喜歡的地方是否不能解決的問題，例如若你不喜歡的是公司文化，那是很難改變，亦不會因為你一人而改變的。就算不知道自己喜歡甚麼，最起碼也知道自己不喜歡甚麼，下次找工作的時候，可以排除掉不用

2 你認為轉工能解決目前遇到的問題嗎？ 這個問題多少承襲了上一題，你不喜歡這個崗位的地方，也就是你遇到的問題。如果轉工的話，這些問題就能解決了嗎？如果你不喜歡目前工作的原因是人工太低，而你又能找一份人工比現在高的話，能解決問題也就不妨一辭，最少人工有進步，而解決了最少一個問題。

3 你當初想做這份工作的初心是甚麼？目標已達到了嗎？如未達到，你還想完成嗎？ 想當初開始做這份工作時，總帶着一些理想或目標。已在這崗位一段時間的你，現在可以靜下細想，你達到當時定下的目標，或實現了你的理想了嗎？如已實現，可以考慮換個崗位，到一個位置尋找新的目標或理想。如仍未達到的話，自己可以為達到目標而忍一忍嗎？畢竟磨練個人意志及毅力都是人生或對自己重要的一課。

4 你喜歡目前工作的行業嗎？ 就算不是受經濟因素影響，行業也已分夕陽與否，則直接影響打工仔留任的意向。但即使在夕陽行業工作，如果你仍然喜歡，還抱有希望的話，留守繼續奮鬥至最後，起碼問心無愧，對得起自己有餘。不過，如果你已因為覺得在這個行業沒有前途而無心戀戰的話，諗定後路也是明智之舉。

5 你有一封備用的辭職信？任何時候辭職都準備好了後路？ 如果你有一份放在電腦雲端上、或電郵中，甚至是USB手指中的辭職信備用，某程度上，代表你有隨時辭職的準備；也可以說，無論裸辭與否，你也無畏無懼，又已有萬全之計劃，辭職後該怎樣做等等，而這很重要！筆者是一個善於跳出舒適圈（其實是善於辭職）的人，而認為辭識最重要的是有計劃——後路的計劃。不一定是緊接一份新工作，可以是進修，或去海外做義工等等。最起碼有事可／要做，而這些事情對自身、人生有增值作用，而不是白白浪費時間HEA。無論在任何時候辭職，若你已為自己準備好後路，那就走吧。

6 手上還有更好的工作機會，可以幫助讓你脫離目前的困局嗎？ 有時工作一段時間後，總會遇到一些樽頸位。感覺無形地困在一個局面，向上力有不逮。這時候可以檢視自己手上還有更好的工作機會，讓你擺脫這個困境嗎？沒有的話，實際來講，為餬口吃飯，留下較明智。若然有其他更好的工作機會，也不妨到外面闖一闖，換個工作環境，接觸多些人和事起碼都擴闊了眼界。