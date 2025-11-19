網上熱話｜阿媽兼職扮Fans 時薪60蚊需遵守3守則 網民：好想join

香港人唔係個個都鍾意返工，但若然輕輕鬆鬆又有外快賺下的話，相信唔少人都會想試下做。早前一位港女在社交平台分享，指阿媽近日搵咗份新穎兼職，主要負責「扮歌迷粉絲」，引起大批網民留言表示好想一齊做！

阿媽兼職扮明星Fans 明星出show都會想有粉絲應援，但若然新出道又或者粉絲數量唔多的話，有時都可能需要邀請親朋好友，又或者藉由提供車馬費的方式聘用「職業粉絲」。早前，一位港女就在社交平台發文，劈頭直指她的媽媽「搵咗份pt」，主要職責為「係去扮歌迷粉絲」，引起網民熱烈討論。

時薪60蚊只需遵守3要求 據發文者的媽媽表示，扮歌迷粉絲的收入為「$60一個鐘」，時薪唔算低，但就需要遵守3個要求，包括「唔可以玩電話」、「唔可以俾人知佢係扮」、「要聽人指示」，少啲耐性同演技都應付唔嚟。

網民：好想join 發文者對於阿媽搵咗份有趣兼職表示「好X好笑，原來真係有呢啲嘢做」，而大批網民亦紛紛留言，有人分享「我中學嗰陣時都有呢啲job做，$50次」、「以前扮過柴九fans，有酒店住仲包自助餐」，亦有人十分羨慕，並自薦道「想join，有10幾年追星經驗￼，俾多幾十蚊可以喊」、「想join，極資深既追星經驗」。惟發文者事後回應指「有年齡限制，要35歲以上」，睇嚟主要target中年歌迷。