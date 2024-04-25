置地文華米芝蓮二星餐廳Amber X 捷成酒業 $580清酒大師班品嚐十四代清酒

「十四代」貴為清酒迷最受追捧的清酒品牌，出自充滿傳奇色彩的高木酒造（Takagi Brewery）。置地廣塲與捷成酒業合作，於米芝蓮二星及綠星評譽的法式精緻餐廳Amber舉行清酒大師班，由「酒武士」（Sake Samurai）陳銘基（Micky Chan）一同品嚐歷史悠久的清酒品牌「十四代」旗下多款經典作品，與及全球限量1,000瓶的名貴佳釀「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU在港正式上市。

清酒大師班：窺探「十四代」的獲獎秘訣

珍罕名釀「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU被譽為「日本清酒界干邑」，為高木酒造十四代傳人高木辰五郎的心血結晶。高木辰五郎融合他對干邑和龍舌蘭酒的熱愛與家族豐富的清酒釀造傳統，選用兵庫縣吉川町產「特A」山田錦米釀酒，並以法國夏朗德省生產的銅製蒸餾器（又稱 「蘭引」）在明火上加熱反覆進行蒸餾。經過濾後的「酒心」會被精心提取並貯藏，作長期熟成，其後再放進白橡木雪莉桶中進一步陳釀超過十年，最終成就出這款極致清酒；Amber廚藝總監Richard Ekkebus將製作多款注入法式元素的精緻小食包括：鵝肝伴紅菜頭「棒棒糖」、ĀN Soy豆奶布丁伴甜椒及水果番茄、三文魚子伴蘆筍，以及日本惠比壽生蠔伴馬鈴薯，與十四代清酒完美配搭。