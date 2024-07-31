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生活
2024-07-31 16:00:00

美食博覽2024｜8月15日灣仔會展開鑼 一文睇清門票價錢/購票詳情

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美食博覽2024｜8月15日灣仔會展開鑼 一文睇清門票價錢/購票詳情

美食博覽2024｜8月15日灣仔會展開鑼 一文睇清門票價錢/購票詳情

一年一度美食博覽回歸！今年將於815日至19日在灣仔會展舉行。今年設有美食博覽公眾館及尊貴美食區，同場亦舉行多個展覽包括家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽等，最平$10即可同時參觀多個展覽，即睇詳情！

今年一共有6個展覽同期舉辦：美食博覽公眾館設「美食薈萃廊」和「尊貴美食區」，將展示多個知名品牌及環球特色美食。同時，今年特別設立跨展主題日，包括「大江南北之旅」、「Happy Friday」、「日韓直送」及「身心靈健康週末」。焦點產品包括來自大江南北特選預製菜、共慶周五之選 —— 歐洲直送加冰即飲鷄尾酒及五糧液酒心朱古力、日韓美食 —— 日本酥皮鯛魚燒和韓國熱賣的香蕉奶，以及迎合健康潮流的台灣即食低脂低卡料理包。

即睇美食博覽往年盛況

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美食博覽2023｜灣仔會展美食博覽今開鑼 有市民為搶鮑魚三日前已排隊 美食博覽2023｜灣仔會展美食博覽今開鑼 有市民為搶鮑魚三日前已排隊 美食博覽2023｜灣仔會展美食博覽今開鑼 有市民為搶鮑魚三日前已排隊 美食博覽2023｜灣仔會展美食博覽今開鑼 有市民為搶鮑魚三日前已排隊

另外，美與健生活博覽首設身心靈展區，帶來一系列照顧心靈的體驗及工作坊。家電．家居．博覽則涵蓋各式時尚生活品牌及文創手工藝品，今年特別與展商合作舉辦「第十屆家電．家居．博覽誌慶限定：Snoopy逐個捉」活動，慶祝Peanuts (Beagle Scouts) 50周年，只要在會場與指定Snoopy and friends角色打卡，即有機會換領特別版禮物。

美食博覽2023｜今最後一日 有參展商減價促銷 (蘇文傑攝) 美食博覽2023｜今最後一日 有參展商減價促銷 (蘇文傑攝) 美食博覽2023｜今最後一日 有參展商減價促銷 (蘇文傑攝)

門票最平$10 兩類人免費入場

今年的美食博覽提供多種門票選擇，包括可以進入多個不同展區的套票（包尊貴美食區），預售門票每位$36起（81日至14日）；正價為每位$40815日至19日）。而普通門票則是每位$30，上午及晚間入場門票優惠價$103歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場。

美食博覽門票可在全線7-11OK便利店或通過八達通App購買；普通門票除了在全線7-11OK便利店或八達通App購買外，另可在會場入口收費站使用AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場；日間及夜間入場的優惠門票僅限於會場入口收費站使用AlipayHK、支付寶或八達通即場購買。

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美食博覽2024

美食博覽2024

美食博覽2024

地址：灣仔港灣道1號香港會議展覽中心

開放時間：

815日至18日：上午10時至下午10

819日：上午10時至下午6