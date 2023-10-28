羽絨清潔丨羽絨外套怎樣洗？ 一件法寶處理局部污漬 保持羽絨保暖性能

到了轉季時間，到底羽絨外套應該怎樣清洗才能乾淨而不會傷害羽絨毛？以下分享清洗局部和全件羽絨的方法，跟住做便能妥善照顧羽絨！

1. 查看洗衫標籤

並非所有羽絨外套也適合自行清洗，如果洗衫標籤標籤上有「不可洗滌」的圖案，便要交給洗衣店處理。

不可洗滌

有可機洗圖案的羽絨外套也可以放進洗衣機清潔，但要選對適合的程序，水盆符號下的橫間代表要輕柔洗滌，橫間愈多愈表示強度愈要溫和。有手洗標記代表羽絨外套需要手洗。

2. 選用中性洗衣液

日本登山服裝品牌Montbell說明，普通的洗衣液呈弱鹼性，會破壞羽絨蛋白。用中性洗衣液或專用的羽絨洗滌劑，可以保持羽絨服的​​蓬鬆度及保暖性能。

3. 處理局部污漬

袖口、頸項等比較易弄髒的位置，可以先局部清洗。用水稀釋中性洗衣液或羽絨洗滌劑，沾上海綿再輕力擦拭，便可以清除污垢。這方法也適用在不需要洗滌整件羽絨的情況，但清潔過的位置需要用清水抹淨。

4. 浸洗羽絨服

在水盆或浴缸內加入30°C以下或洗衣標籤要求溫度的清水，再加入洗衣液。把羽絨外套的拉鍊拉起後，放到水中，讓衣物完全被水淹沒。重覆將羽絨按到水中的動作大約20-30次，讓附在布料和羽絨上的污垢離開衣物。