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生活
2023-10-28 19:00:00

羽絨清潔丨羽絨外套怎樣洗？ 一件法寶處理局部污漬 保持羽絨保暖性能

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羽絨外套怎樣洗？

羽絨外套怎樣洗？

到了轉季時間，到底羽絨外套應該怎樣清洗才能乾淨而不會傷害羽絨毛？以下分享清洗局部和全件羽絨的方法，跟住做便能妥善照顧羽絨！

1. 查看洗衫標籤

並非所有羽絨外套也適合自行清洗，如果洗衫標籤標籤上有「不可洗滌」的圖案，便要交給洗衣店處理。

不可洗滌

有可機洗圖案的羽絨外套也可以放進洗衣機清潔，但要選對適合的程序，水盆符號下的橫間代表要輕柔洗滌，橫間愈多愈表示強度愈要溫和。有手洗標記代表羽絨外套需要手洗。

2. 選用中性洗衣液

日本登山服裝品牌Montbell說明，普通的洗衣液呈弱鹼性，會破壞羽絨蛋白。用中性洗衣液或專用的羽絨洗滌劑，可以保持羽絨服的​​蓬鬆度及保暖性能。

3. 處理局部污漬

袖口、頸項等比較易弄髒的位置，可以先局部清洗。用水稀釋中性洗衣液或羽絨洗滌劑，沾上海綿再輕力擦拭，便可以清除污垢。這方法也適用在不需要洗滌整件羽絨的情況，但清潔過的位置需要用清水抹淨。

4. 浸洗羽絨服

在水盆或浴缸內加入30°C以下或洗衣標籤要求溫度的清水，再加入洗衣液。把羽絨外套的拉鍊拉起後，放到水中，讓衣物完全被水淹沒。重覆將羽絨按到水中的動作大約20-30次，讓附在布料和羽絨上的污垢離開衣物。

 

並非所有羽絨外套也適合自行清洗。 有手洗標記代表羽絨外套需要手洗。 橫間愈多愈表示強度愈要溫和。 海綿再輕力擦拭。 在水盆或浴缸內加入30°C以下或洗衣標籤要求溫度的清水。 把羽絨外套的拉鍊拉起後，放到水中，讓衣物完全被水淹沒。 重覆將羽絨按到水中的動作大約20-30次。

5. 沖洗羽絨服

慢慢倒走水盆內的水，或拔掉浴缸的塞子，讓羽絨外套的水份慢慢自然流走，再輕力以捲的方式擠出水分。之後，將羽絨外套浸在清水中，重覆將羽絨按到水中的動作大約20-30次。在浸洗和沖洗過程期間，千萬不要將濕的羽絨外套整件提起，因為水的重量可能會損壞布料和縫紉線。

在浸洗和沖洗過程期間，不要將濕的羽絨外套整件提起。 輕力擠出水份。 重覆按壓。

6. 晾乾羽絨外套

​​將羽絨外套沿著洗衣機的滾筒放置，以輕力脫水少於1分鐘的時間。在脫水後要馬上取出羽絨外套，用厚身的衣架掛起，放在陰涼、通風的位置晾乾。看到羽毛脫水後呈塊狀，可以在晾乾後用手輕拍定型。由於羽絨具厚度，表面附近的絨毛變乾後，內部有機會仍然潮濕，因此要在表面乾燥後再繼續晾乾兩至三天，並在完全乾透後，輕輕拍打整件羽絨，使羽手回復鬆散。將羽絨外套沿著洗衣機的滾筒放置，以輕力脫水少於1分鐘的時間。用厚身的衣架掛起羽絨外套，放在陰涼、通風的位置晾乾。

原文刊登於 C9．達人

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