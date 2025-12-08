聖誕大餐食譜｜迷迭香烤雞胸/薯仔沙律/熱紅酒等5款簡易教學

聖誕大餐不妨自己做吧！以下就有迷迭香烤雞胸/薯仔沙律/熱紅酒等5款簡易聖誕食譜教學，從前菜、小食到甜品，再到聖誕必備的飲品都包含在內，今個聖誕節親自動手做菜吧！ 【前菜】聖誕花環薯仔沙律 聖誕節如果想添加聖誕氣氛的話，除了可以擺放聖誕樹外，擺放聖誕花環也是一個不錯的選擇。是這款薯仔沙律做法簡單，擺成聖誕花環的模樣後更顯聖誕感覺，作為前菜十分適合。 聖誕花環薯仔沙律材料 薯仔 3個／西蘭花 1個／車厘茄 5粒／沙律醬 適量

粟米粒 適量／煙肉碎 適量／鹽 適量 聖誕花環薯仔沙律做法 1.將薯仔洗淨，放入鍋中蒸約45分鐘左右。

2. 將西蘭花洗淨浸泡30分鐘，再用熱水焯熟後撈起備用。

3.將煙肉碎以半煎炸形式製成煙肉脆脆後撈起備用。

4.將薯仔搗碎，然後加入鹽和沙律醬攪拌均勻。（根據實際情況加入沙律醬，不能太稀也不能太粘。 ）

5.將攪拌好的薯蓉放到裱花袋中，然後以畫圈的形成一層層地擠好。

將西蘭花依次插在薯蓉上，然後撒上粟米粒、煙肉碎和切好的車厘茄即可。

【主菜】迷迭香烤雞胸 聖誕節傳統少不了食火雞，但不是每個人都喜歡火雞的口味，而且處理整隻雞亦比較麻煩，因此不妨用雞胸肉代替！利用迷迭香烤出的雞胸不失風味，製作方法亦十分簡單，輕鬆便能做出一份男女老少都愛吃的主菜！ 迷迭香烤雞胸材料 雞胸肉 6件／紅椒 1個／黃椒 1個／蘑菇 4個／洋蔥 1個／蒜頭 1個／馬鈴薯 1個

檸檬 2個／迷迭香料 2湯匙／鹽 適量／黑椒 適量／橄欖油 2 湯匙／新鮮迷迭香草 適量 迷迭香烤雞胸做法 1.以鹽、黑椒、迷迭香料和橄欖油以及1個檸檬榨汁醃製雞肉約3小時。

2.其餘食材洗淨切塊，蔬菜和蘑菇切成大塊，馬鈴薯不用去皮，蒜頭直接掰成蒜瓣，檸檬切片。

3.將食材平鋪在焗盤四側，在食材上刷一層油，並撒上鹽和黑椒。

4.將醃製好的雞肉擺在盤中間，撒上迷迭香和檸檬片，以180度焗30分鐘即可。

5.出爐後，擺上新鮮迷迭香和檸檬片即可。

【小食】蘆筍煙肉卷 除了主食外，聖誕節又怎能欠缺派對小食呢？蘆筍煙肉卷簡單易做，而且營養豐富，味道更是無人不歡，因此十分推薦在聖誕節時製作這款小食！ 蘆筍煙肉卷材料 煙肉 10片／蘆筍 10條／海鹽 適量／黑椒 適量 蘆筍煙肉卷做法 1.蘆筍切成比煙肉闊3cm的大小，然後放進滾水中焯1分鐘，撈起後放進冰水中過冷河，再瀝乾備用。

2.用煙肉把蘆筍捲好，一片煙肉約可捲2-3段切好的蘆筍，捲好後均勻擺好在焗盤上。

3.在煙肉卷的表面撒上適量海鹽和黑椒。

4.放入預熱好的焗爐，以200度焗15-20分鐘左右。

【甜品】乳酪紙杯蛋糕 晚飯過後便是甜品時間，如果嫌一家人分享一個蛋糕太多的話，不妨製作一人一個的紙杯蛋糕，上面的裝飾還可隨心製作，更可成為合家歡的活動！ 乳酪紙杯蛋糕材料 （蛋糕）雞蛋 4隻／濃稠乳酪 90g／低筋麵粉 90g／核桃油 40g／粟粉 5g／檸檬汁 適量

（裝飾）士多啤梨 6粒／忌廉 適量 乳酪紙杯蛋糕做法 1.將三隻雞蛋的蛋白蛋黃分離到乾淨的容器中，在三個蛋黃中再加一隻全蛋，再加入乳酪和核桃油攪拌均勻。

2.篩入低筋麵粉，以畫z字的形式攪拌均勻備用。

3.蛋白加幾滴檸檬汁，再用打蛋器打發至有紋路的狀態。

4.放入粟粉，繼續打發至勾起小尖角狀。

5.取三分之一的蛋白霜倒入蛋黃漿中翻拌均勻，再倒回蛋白霜中翻拌均勻，裝入紙杯中至八分滿 。

6.焗爐以120度提前預熱五分鐘後，將紙杯放入焗爐以120度焗40分鐘取出。

7.將士多啤梨切半，中間擠上忌廉，再倒轉放在焗好蛋糕上，最後在士多啤梨尖端位置擠上忌廉即可。

【飲品】熱紅酒 熱紅酒作為歐洲聖誕的傳統，在不少聖誕市集都有供應，但其實在家也可以製造出同樣的味道！不過熱紅酒需要熱飲才好味，因此建議做好後放在保溫瓶裏，以免溫度流失。 熱紅酒材料 （酒底）蘋果 2個／橙 2個／檸檬 1個／紅酒 1枝

（香料）肉桂棒／肉荳蔻／丁香／月桂葉／八角 熱紅酒做法 1.把水果洗淨。然後蘋果切片，橙和檸檬榨汁，橙皮切片提香用。

2.把蘋果片、橙皮、果汁、香料和紅酒都倒進鍋裡。

3.先以大火煮滾，紅酒開始冒泡後轉小火煮20分鐘即可。