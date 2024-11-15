甜品食譜｜無糖巴斯克/乳酪蛋糕/朱古力布朗尼等 5款低卡健康教學！

不少人都喜愛在家中製作烘焙食品，對於新手來說烘焙步驟越簡單，製作便越順利。以下就教大家製作5款低卡甜品食譜教學，每款都屬於無糖或無油的低卡甜品，而且製作方法特別簡單，即使是新手亦可以輕鬆製作！

把卷好的牛角包放入氣炸鍋或焗爐，然後刷上蛋液及灑上白芝麻。

如果不想在甜品中加入糖，可以用本來就含有糖分的食材代替，而香甜的紫薯便是不錯的選擇。簡單利用在超級市場便可以買到的手抓餅餅皮，加入紫薯泥捲好便可以變成紫薯口味的迷你牛角包，可以當作粟米片配合牛奶一起食用，或直接食用亦可。

把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。

把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。

大部份蛋糕都需要加入牛油和糖，而利用乳酪直接製作蛋糕，便可以省略加入牛油和砂糖的步驟，大大減低蛋糕的糖分及卡路里，而且還可以令蛋糕的口感變得柔軟。這款藍莓乳酪蛋糕除了口感軟滑、入口即溶外，還可以吃到屬於藍莓原本的香甜，利用食材自身的糖分更可以使整體變得健康。

巴斯克蛋糕源於西班牙，一般都是芝士蛋糕，但這款無糖芋泥巴斯克蛋糕就以芋頭代替芝士，卡路里更低之外，還可以吃到香濃的芋頭口味，特別適合芋泥愛好者食用。如果喜歡像布丁般的口感，可以在蛋糕出爐後直接食用，反之若喜歡結實的蛋糕口感，則建議冷藏後再食用。

甜品食譜｜低卡雪糕荷蘭寶貝鬆餅

荷蘭寶貝鬆餅(Dutch baby pancakes)與一般的鬆餅或班戟不同，形狀比較不規則，而且都是用平底鑊呈上，但味道卻毫不遜色，甚至比起一般班戟更含香濃的雞蛋香氣，配上雪糕和水果特別適合。現在市面上就有低卡路里或低糖的雪糕，特別適合作為減糖或減肥時的甜點。

荷蘭寶貝鬆餅材料：雞蛋2隻／低脂牛奶 120mL／低筋麵粉50g／牛油5g／鹽 少許／低卡雪糕 適量／水果 適量

寶貝鬆餅 做法



1. 將牛油放入平底鑊，然後放入焗爐。

2. 將焗爐調至200度預熱，讓牛油融化。

3. 在大碗中加入牛奶，然後打入雞蛋攪拌均匀。

4. 再篩入低筋麵粉和少許鹽，再攪拌均勻。

5. 把蛋液倒入預熱好的平底鑊中，放入焗爐以200度焗20分鐘。

6. 出爐後擺上喜歡的水果和低卡雪糕即可。