甜品食譜｜無糖巴斯克/乳酪蛋糕/朱古力布朗尼等 5款低卡健康教學！

不少人都喜愛在家中製作烘焙食品，對於新手來說烘焙步驟越簡單，製作便越順利。以下就教大家製作5款低卡甜品食譜教學，每款都屬於無糖或無油的低卡甜品，而且製作方法特別簡單，即使是新手亦可以輕鬆製作！
甜品食譜｜無糖紫薯迷你牛角包
如果不想在甜品中加入糖，可以用本來就含有糖分的食材代替，而香甜的紫薯便是不錯的選擇。簡單利用在超級市場便可以買到的手抓餅餅皮，加入紫薯泥捲好便可以變成紫薯口味的迷你牛角包，可以當作粟米片配合牛奶一起食用，或直接食用亦可。
無糖紫薯迷你牛角包材料：紫薯 2個／手抓餅2塊／蛋黃1個／白芝麻 適量
無糖紫薯迷你牛角包做法
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紫薯蒸熟後壓成泥狀備用。
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手抓餅不需預先解凍，直接將紫薯泥放上餅皮塗抹均勻。
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把手抓餅切成約8份長條三角形，從寬方捲起。
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把卷好的牛角包放入氣炸鍋或焗爐，然後刷上蛋液及灑上白芝麻。
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用180度焗10-15分鐘左右，待金黃色時即可。
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甜品食譜｜低卡無油藍莓乳酪蛋糕
大部份蛋糕都需要加入牛油和糖，而利用乳酪直接製作蛋糕，便可以省略加入牛油和砂糖的步驟，大大減低蛋糕的糖分及卡路里，而且還可以令蛋糕的口感變得柔軟。這款藍莓乳酪蛋糕除了口感軟滑、入口即溶外，還可以吃到屬於藍莓原本的香甜，利用食材自身的糖分更可以使整體變得健康。
藍莓乳酪蛋糕材料：藍莓 50g／乳酪 320g／雞蛋 2隻／低筋麵粉 20g
藍莓乳酪蛋糕做法
- 將240g 乳酪倒入大碗中，然後打入雞蛋。
- 加入低筋麵粉和代糖，將所有材料攪拌均勻。
- 焗爐以180度預熱，將蛋糕放入焗爐焗45分鐘左右。
- 將焗好的蛋糕取出靜置冷卻。
- 將剩餘的乳酪加入藍莓攪拌均勻。
- 把攪拌好的藍莓乳酪鋪在蛋糕上，再放入雪櫃冷藏2小時即可。
- 把攪拌好的麵糊過篩，再倒入墊上牛油紙的蛋糕模具中，然後加入適量藍莓。
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甜品食譜｜無糖芋泥巴斯克蛋糕
巴斯克蛋糕源於西班牙，一般都是芝士蛋糕，但這款無糖芋泥巴斯克蛋糕就以芋頭代替芝士，卡路里更低之外，還可以吃到香濃的芋頭口味，特別適合芋泥愛好者食用。如果喜歡像布丁般的口感，可以在蛋糕出爐後直接食用，反之若喜歡結實的蛋糕口感，則建議冷藏後再食用。
巴斯克蛋糕料：芋頭 200g／紫薯粉 少許／牛奶 100-150mL／雞蛋 1隻
無糖芋泥巴斯克蛋糕做法
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芋頭蒸熟後加入少許紫薯粉和牛奶搗成泥狀。
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將雞蛋和100mL牛奶攪拌均勻，然後過篩兩次。
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在蛋糕模具中墊上牛油紙，先將芋泥鋪在底部，再倒入蛋液。
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放入焗爐或氣炸鍋以180度焗25分鐘，出爐後放涼，然後放入雪櫃冷藏兩小時即可。
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甜品食譜｜低卡雪糕荷蘭寶貝鬆餅
荷蘭寶貝鬆餅(Dutch baby pancakes)與一般的鬆餅或班戟不同，形狀比較不規則，而且都是用平底鑊呈上，但味道卻毫不遜色，甚至比起一般班戟更含香濃的雞蛋香氣，配上雪糕和水果特別適合。現在市面上就有低卡路里或低糖的雪糕，特別適合作為減糖或減肥時的甜點。
荷蘭寶貝鬆餅材料：雞蛋2隻／低脂牛奶 120mL／低筋麵粉50g／牛油5g／鹽 少許／低卡雪糕 適量／水果 適量
寶貝鬆餅做法
1. 將牛油放入平底鑊，然後放入焗爐。
2. 將焗爐調至200度預熱，讓牛油融化。
3. 在大碗中加入牛奶，然後打入雞蛋攪拌均匀。
4. 再篩入低筋麵粉和少許鹽，再攪拌均勻。
5. 把蛋液倒入預熱好的平底鑊中，放入焗爐以200度焗20分鐘。
6. 出爐後擺上喜歡的水果和低卡雪糕即可。
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甜品食譜｜無糖無油香蕉朱古力布朗尼
利用香蕉可以代替牛油製作甜品，不但可以令甜品變得充滿香蕉的香甜，而且還可以省卻加入額外的糖分。而製作這款布朗尼的時候，建議加入卡路里較低的黑朱古力，這樣便可以令整體變得更健康。
香蕉朱古力布朗尼材料：香蕉 2條／牛奶140mL／低筋麵粉 100g／可可粉30g ／梳打粉10g ／雞蛋 2隻／果仁 適量／黑朱古力 適量
香蕉朱古力布朗尼做法
1. 香蕉搗成泥狀，加入雞蛋、牛奶混合均勻。
2. 篩入所有粉類食材，然後攪拌均勻。
3. 焗爐預熱，在蛋糕模具內墊上牛油紙，然後倒入麵糊。
4. 加入喜歡的果仁和朱古力碎，鋪平表面後，以180度焗30分鐘即可。