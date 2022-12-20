聖誕大餐2022｜全港聖誕餐廳推介 人均$300起/海鮮牛排/任食生蠔/浪漫氣氛（持續更新）

聖誕餐廳2022好推介！聖誕節將近，各位是時候準備一連串聖誕飯局和派對！今次記者為各位精選全港多間適合慶祝節日的餐廳，通通食物美味，價錢合理，不論是和親朋戚友或是情人用餐都同樣合適，大家不妨預早訂位享受早鳥優惠，歡渡佳節啦！ 聖誕餐廳2022｜聖誕大餐8大推介$300起＋有位可Book

聖誕大餐推介1：中環Porterhouse 自助餐任食生蠔 聖誕節普天同慶，當然要吃好一點慶祝！位於中環的Porterhouse在2月24日至12月27日供應節慶早午自助餐，劃分兩個入座時段，分別是上午11時30分及下午1時45分，成人每位$598及小童每位$279。早午自助餐無限量供應多款美食，包括愛爾蘭蟹、愛爾蘭新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、加拿大雪場蟹腳、鹽焗鱸魚、聖誕火雞、意大利Sardegna乳豬、烤羊架、澳洲和牛D-Rump冧肉及熱熔Raclette芝士等。食物款式老少咸宜，價錢亦合理，最適合一家人來共慶聖誕。 Porterhouse Seafood & Steak 地址：中環德己立街30-36號加州大廈7樓

預訂網址：www.porterhousehk.com

電話：2522 6366

聖誕大餐推介2： District 8法式浪漫聖誕套餐 如果想和愛侶一同感受浪漫的聖誕氣氛，食法國菜會是個不錯的選擇。法式餐館District 8主打優雅美味的法式料理，在圓方及將軍澳都設有分店。今年聖誕，餐廳推出聖誕節套餐，兩道菜套餐每位$395；三道菜套餐每HK$460及廚師推介四道菜套餐每位$520，為所有賓客奉送節日限定的香料酒乙杯，價錢豐儉由人。 前菜方面，可選煙燻醃製鴨肉火腿配五香梨及新鮮沙律；檸汁醃日本油甘魚、溫室番茄沙律、柚子及脆餅；或是水牛芝士、有機紅菜頭、松子仁、澳洲青蘋果及雪莉酒汁等等。而主菜則有燒火雞卷配椰菜仔、煙肉及紅莓清雞高湯；低溫煮鱸魚、大蝦及椰菜花配忌廉白汁；有機粟米燴飯配菠菜苗及榛子。至於甜品，客人可自選朱古力果仁撻配榛子及朱古力醬或是紅莓伊頓配檸檬及羅勒。菜式賣相精緻，打卡放上網都絕對不失禮！ District 8 將軍澳分店地址：將軍澳唐賢街29號藍塘傲格林威治村地下10號舖

圓方分店地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖

預訂網址：

電話：www.district8.com.hk

聖誕大餐推介3： 普慶餐廳$298食週末下午茶自助餐 想度過甜蜜又溫暖的聖誕，必試充滿節日氣氛的朱古力火鍋！普慶餐廳今個冬季推出「可可攻心」週末下午茶自助餐，特別準備了三款朱古力火鍋口味，包括經典黑朱古力、清新的白朱古力柚子和創新的四川麻辣黑朱古力，迎合不同客人的口味，香甜又濃郁的朱古力醬誰能抗拒？朱古力火鍋有多達三十款特別配料可供選擇，如自家製開心果杏仁金磚蛋糕、雪糕糯米糍、雙重辣椒朱古力布朗尼、彩虹瑪德蓮蛋糕、蝴蝶酥、哈蜜瓜、奇異果及香蕉等，配搭出不同滋味。另外亦有12款Mövenpick 雪糕及雪葩，全部無限量供應！熱食方面，有特別為自助餐主題而設計的可可香料辣烤豬脊肉，入口帶辛辣及可可香，非常特別。另外還有韓式燒魷魚、三鮮鍋粑、芝士焗蒜香蝦、芝士通心粉熱狗等等，相當豐富！ 「可可攻心」週末下午茶自助餐

供應日期：2022 年 12 月 10 日至 2 月 19 日（星期六、日及公眾假期）

時間：下午 3 時 15 分至 5 時 15 分

價錢：每位 $298* 普慶餐廳 地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B1樓層

電話：2710 1901

自助餐訂座：https://bit.ly/3UYud2Q

聖誕大餐推介4： 東涌世茂喜來登酒店 聖誕自助餐成人每位$398起 聖誕大餐當然首選去酒店食自助餐！今年聖誕，香港東涌世茂喜來登酒店為客人呈獻充滿節日氣氛的節日自助餐，分別有午餐及晚餐兩個時段選擇，並提供一系列經典的歐陸聖誕美食，包括肉汁豐富的傳統烤肉、鮮味十足的牛肉他他、香氣滿溢的威靈頓小牛肉、香凍鵝肝配五香梨酸辣醬、魚子醬三文魚配小圓餅等等，更有令人目不暇給的聖誕甜品，保證賓客度過歡欣滿載的聖誕節。節日自助餐成人價錢每位由$398起，價錢相宜。此外，餐廳亦提供招牌節日外賣菜單，讓客人可安在家中，與至愛和家人享受溫馨時光。 菜式方面有香濃鵝肝醬、西班牙塞哥維亞乳豬半隻，以及 M7 和牛帶骨肉眼扒 700 克，有興趣的話不妨到官網了解詳情。



訂購網址：https://bit.ly/EarlyBirdEshopTC 東涌世茂喜來登酒店 地址：香港新界大嶼山東涌怡東路9號

聖誕大餐推介5： 蛋包飯專門店グリル滿天星聖誕套餐 蛋包飯專門店グリル滿天星自去年登陸香港後都一直大排長龍，為迎接聖誕，店家由 12 月 15 日起將推出超值的聖誕套餐，可以一次過飽嚐多款招牌美食。二人前聖誕套餐($988)包括香甜濃郁的龍蝦湯(2客)、清新開胃的大蝦牛油果凱撒沙律(2客)、酥脆惹味的龍蝦鉗蟹餅(2件)、矜貴的鐵板黑松露鵝肝澳洲和牛柳(1客)、黑松露鵝肝蛋包飯(1客)、聖誕限定的聖誕迷你梳乎厘(2客)，最後奉上咖啡或茶(2杯)，既甜蜜又溫馨。 グリル滿天星（香港店） 地址：尖沙咀海港城海運大廈 3 樓 OT301-301A 號舖

營業時間：星期一至五 12:00-22:00、星期六、日及公眾假期 11:30-22:00

聖誕大餐推介6： Pici 佳節期間隆重設計了 Festive Goodies 菜單 12月22至27日期間，於全線香港分店提供Pici在佳節期間隆重設計了 Festive Goodies菜單，揉合了品牌最引以為傲的意粉和家庭式傳統意大利菜餚，為食客提供溫馨而經典的節日味道。十二月限定菜式包括傳統聖誕焗火雞餡水管麵、西西里紅蝦濃汁細麵、裹有蒜香芝士為內餡的燉煮牛小排醬意大利雲吞，以及經典的意式聖誕蛋糕配栗子忌廉。 從12月22日起至27日，食客可從限定菜單中挑選以上節日菜式，或與Pici的品嚐菜單互相搭配，為聚餐增加節日氣氛。 若想尋找完整的聖誕氣氛，Pici亦同樣於12月22日至27日期間，為食客提供三道菜的節日晚餐。這份期間限定的菜單，除了上述的Festive Goodies菜式以外，額外添加了以粉紅胡椒和雪莉酒醃製的北歐三文魚薄片及番茄芝士開心果青醬細扁麵，讓三五知己的聚餐更臻圓滿。

聖誕大餐推介7： The Pizza Project 呈獻一系列聖誕主題的期間限定薄餅 12月1日至31日期間，六點後提供讓The Pizza Project為你提供薄餅店專屬的Festive Goodies菜單，將今個12月變得難以忘懷！以下是一系列以聖誕作為主題的期間限定薄餅—— Rudolph the Red Nosed Reindeer薄餅上佈滿融化的布里芝士（Brie），配上燉萵苣、西班牙辣香腸片和意大利油醋；All I Want For Christmas Is You薄餅則塗上意大利香草番茄醬，上面鋪滿了滿滿的海鮮，像原條龍蝦尾、新鮮海蜆、青口、魷魚等，再配以牛油和香蔥作香氣點綴；而令人垂延三尺的甜品 I Saw Mommy Kissing Santa Claus，其實是注滿花生醬和士多啤梨果醬內餡的意式酥炸麵糰。以上菜式在中環和灣仔店於12月1日至31日期間晚上六點後提供，均可單點或隨套餐加購。

以聖誕作為主題的期間限定薄餅，包括Rudolph the Red Nosed Reindeer薄餅及All I Want For Christmas Is You薄餅。

聖誕大餐推介8： Pane e Latte 店面化身冬季魔幻森林迎合聖誕氣氛 12月1日至1月2日期間提供位於赤柱的Pane e Latte本身已經是Instagram打卡熱點，從12月1日起店面更會化身冬季魔幻森林，迎合聖誕氣氛。當食客來到這間位於海邊的意式麵包店，迎面而來的是豪華的花園拱門，以及綴滿金色裝飾和裹上銀妝的雪松木。從跨進門檻的那一刻起，他們便會被各式各樣的聖誕裝飾環繞，並看到高2.7米、掛着Pane e Latte飾品的巨型聖誕樹。這當然是最奪目的節日裝飾之一，但更多驚喜尚待食客發掘！與聖誕裝飾一同迎接節日的，同時亦有Pane e Latte的聖誕限定菜式，包括注滿馬斯卡邦芝士及蜜餞水果內餡的意式聖誕甜甜圈、配以薑味吉士醬的聖誕方形牛角包、配上紅色水果、鮮奶油和覆盆子醬的聖誕班戟，以及店內重點節日菜式，包括包裹著蘑菇、巴馬火腿和牛油酥皮的和牛柳、配以松露薯蓉上碟的威靈頓牛柳。不論你有否到訪過，Pane e Latte勢將成為食客們假日美食清單上的必到餐廳！