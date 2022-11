2022聖誕大餐｜全港聖誕慶祝節日餐廳推介 人均$300起/海鮮牛排/任食生蠔/浪漫氣氛（持續更新）

The Pizza Project 呈獻一系列聖誕主題的期間限定薄餅

12月1日至31日期間,六點後提供讓The Pizza Project為你提供薄餅店專屬的Festive Goodies菜單,將今個12月變得難以忘懷!以下是一系列以聖誕作為主題的期間限定薄餅—— Rudolph the Red Nosed Reindeer薄餅上佈滿融化的布里芝士(Brie),配上燉萵苣、西班牙辣香腸片和意大利油醋;All I Want For Christmas Is You薄餅則塗上意大利香草番茄醬,上面鋪滿了滿滿的海鮮,像原條龍蝦尾、新鮮海蜆、青口、魷魚等,再配以牛油和香蔥作香氣點綴;而令人垂延三尺的甜品 I Saw Mommy Kissing Santa Claus,其實是注滿花生醬和士多啤梨果醬內餡的意式酥炸麵糰。以上菜式在中環和灣仔店於12月1日至31日期間晚上六點後提供,均可單點或隨套餐加購。